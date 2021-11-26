Не було доказів вини вагнерівців

24 липня Бурба переніс операцію через відсутність процесуальних доказів вини вагнерівців. Про це спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі програми.

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Люди, які брали участь у цій операції, або дотичні були, кажуть наступне: взагалі-то перенесень було три. Всі три Василь Бурба реалізовував,

– запевнив Арестович.

Він пояснив, що фотографії у військовій формі зі зброєю чи вихваляння телефоном про вбивство – не є доказами у процесуальній справі.

За словами Арестовича, Бурба почав активну фазу операції, тобто переміщення найманців у Білорусь, без відома президента Володимира Зеленського. Він буцімто керував усім сам, а потім просто поставив главу держави перед фактами.

Саме Бурба нібито особисто переніс операцію на декілька днів перед отриманням квитків на літак до Туреччини для бойовиків. Після цього було ще третє перенесення.

Лише Бурба знав, де були вагнерівці у Мінську, – Арестович

Арестович запевняє, що 29 липня прокуратура України лише почала виписувати підозри вагнерівцям. Тобто, якби бойовиків затримали 25 липня, то мусили б відпустити.

Вони місяць прожили в центрі Мінська, потім він їх пересуває за місто, в цю саму резиденцію. Єдина людина, яка за свідченнями офіцера, знала про те, куди їх перевезли, – це Василь Бурба. Ніхто більше не знав. І через добу їх беруть білоруські спецслужби,

– наголосив спікер України в ТКГ.

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