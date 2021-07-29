Зеленский усилил ответственность за домашнее насилие

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие. Инициатива предусматривает, что пострадавший человек может получить возмещение материального ущерба и морального вреда.

За домашнее насилие будут наказывать штрафами, исправительными работами или административным арестом.

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Что предусматривает закон

Отметили, что военные, военнообязанные и резервисты, а также правоохранители несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия.

Правонарушения будут наказывать штрафом от 10 до 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть от 170 до 340 гривен. Также могут присудить общественные работы от 30 до 40 часов или административный арест до 10 суток.

За повторные правонарушения, совершенные в течение года, будут штрафовать от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 340 до 680 гривен. Общественные работы в таком случае будут идти от 40 до 60 часов, админарест – до 15 суток.

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования. Заметим, Верховная Рада поддержала законопроект в конце июня. За него проголосовали 336 нардепов.