"Чего стоять на пороге – заходи в дом": Путина зацепил визит Зеленского в Купянск
- Путин высмеял визит Зеленского в Купянск, заявив, что стела, возле которой он снимал видео, находится далеко от города.
- Зеленский посетил Купянское направление 12 декабря.
Владимир Путин иронично прокомментировал визит Владимира Зеленского в Купянск 12 декабря. Он заявил, что украинский лидер является "талантливым артистом, без всякой иронии".
По словам Путина, стела, возле которой снимал видео Зеленский, расположена якобы далеко от города. Об этом передает 24 Канал, со ссылкой на росСМИ.
Что сказал Путин?
Путин высмеял президента Украины. Он заявил, что Владимир Зеленский "хорошо сыграл свою роль".
Стела находится в километре от самого Купянска. Чего стоять? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем,
– прокомментировал российский диктатор.
Путин о визите Зеленского в Купянск: смотрите видео
Что известно о визите Зеленского в Купянск?
Зеленский посетил Купянское направление 12 декабря. Он отметил, что украинские военные там достигают результатов для страны.
Президент добавил, что успехи на фронте важны для достижения результатов в дипломатии, ведь сильные позиции внутри страны усиливают переговорные позиции по завершению войны.
Что известно об обороне на Купянском направлении?
Операция по освобождению Купянска началась в сентябре 2025 года и состоит из двух этапов: уничтожение логистических путей противника и зачистка города.
Вражеские подразделения в Купянске находятся в полном окружении, а попытки прорыва обречены на провал – украинские силы продолжают зачистку города.