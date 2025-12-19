"Чого стояти на порозі – заходь у дім": Путіна зачепив візит Зеленського до Куп'янська

Володимир Путін іронічно прокоментував візит Володимира Зеленського до Куп'янська 12 грудня. Він заявив, що український лідер є " талановитим артистом, без жодної іронії".

За словами Путіна, стела, біля якої знімав відео Зеленський, розташована нібито далеко від міста. Про це передає 24 Канал, з посиланням на росЗМІ.

Що сказав Путін?

Путін висміяв президента України. Він заявив, що Володимир Зеленський "добре зіграв свою роль".

Стела знаходиться в кілометрі від самого Куп'янська. Чого стояти? Заходь у дім, якщо Куп’янськ під вашим контролем,

– прокоментував російській диктатор.

Путін про візит Зеленського до Куп'янська: дивіться відео

Що відомо про візит Зеленського у Куп'янськ?

Зеленський відвідав Куп’янський напрямок 12 грудня. Він відзначивши, що українські військові там досягають результатів для країни.

Президент додав, що успіхи на фронті важливі для досягнення результатів у дипломатії, адже сильні позиції всередині країни підсилюють переговорні позиції щодо завершення війни.

Що відомо про оборону на Куп'янському напрямку?