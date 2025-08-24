В воскресенье, 24 августа, Владимир Зеленский заявил, что сейчас на Донбассе Украина имеет "хорошие сюрпризы" для российских оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни.

Какая сейчас ситуация на Востоке страны?

В День Независимости Украины Владимир Зеленский сообщил о положительных результатах на Донбассе. По словам президента, все детали озвучит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

И сейчас, в этот День Независимости, я отдельно хотел бы поблагодарить наших воинов. У них есть очень хорошие результаты в дальнобойных ударах – это все видят. И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень позитивные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для "русских",

– подчеркнул Зеленский.

К слову, президент Владимир Зеленский в этот же день в своем обращении по случаю Дня Независимости Украины подчеркнул силу, стойкость и независимость украинского народа, отметив, что именно благодаря характеру и мужеству украинцев страна обретет мир на своей земле.

Он также отметил значение Украины в мировой политике, подчеркнув ее роль как надежного партнера для Европейского Союза и США, а также то, что украинцы смогли отстоять свою независимость, продемонстрировав несгибаемость и способность объединять международных союзников.

По его словам, Украина стремится к длительному миру, получив надежные гарантии безопасности, чтобы обезопасить себя от будущих угроз и передать следующим поколениям сильное, независимое и европейское государство.