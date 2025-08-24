Зеленський заявив про "хороші сюрпризи" для росіян на Донбасі

У неділю, 24 серпня, Володимир Зеленський заявив, що зараз на Донбасі Україна має "хороші сюрпризи" для російських окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Зеленського з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Читайте також Окупанти заблукали під час штурму: де загубилися росіяни і що було далі

Яка зараз ситуація на Сході країни?

У День Незалежності України Володимир Зеленський повідомив про позитивні результати на Донбасі. За словами президента, усі деталі повідомить головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

І зараз, в цей День Незалежності, я окремо хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для "русскіх",

– підкреслив Зеленський.