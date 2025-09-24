Это неправда, – Зеленский прокомментировал статью Politico об обвинениях в монополизации власти
- Владимир Зеленский опроверг обвинения в монополизации власти, отметив, что антикоррупционные реформы поддержаны парламентом.
- Он заявил, что выборы в Украине возможны только после достижения режима прекращения огня и обеспечения безопасности граждан.
Издание Politico в своей статье обвинило Владимира Зеленского в монополизации власти. Украинский президент отреагировал на это.
Он отрицает, что сосредотачивает власть в своих руках, а в Украине есть проблемы с коррупцией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.
Как Зеленский отреагировал на обвинения в монополизации власти?
Во время интервью журналист отметил, что люди "во всем мире" и в США в частности обеспокоены коррупцией в Украине и относительно того, куда идут деньги. Он процитировал отрывок статьи Politico, в которой говорилось о росте разочарования среди членов президентской партии.
В частности, о нареканиях на "высокоперсонализированный метод управления" Зеленского, "склонность пренебрежительно относиться к парламенту, а также шаги против антикоррупционных органов". Украинский президент заявил, что это неправда.
Все антикоррупционные реформы принял этот парламент большинством голосов. Большинство – это наша партия ("Слуга народа" – 24 Канал). Все европейские институты всегда поддерживали это. Они это знают, потому что за эти законы голосовало большинство,
– сказал Зеленский.
Зеленский отреагировал на обвинения Politico: видео Fox News
Он также заявил, что выборы в Украине могут состояться только после достижения режима прекращения огня и при условии предоставления гарантий безопасности от партнеров.
Заявления Зеленского о коррупции в Украине: что стоит знать?
Ранее Зеленский заявил, что антикоррупционная система Украины является самой сложной в Европе. Ее изменение – одно из требований на пути к членству Украины в ЕС.
Президент заверил, что при его каденции проголосовали за почти все законы и антикоррупционные реформы. Он признал существование коррупции, но сказал, что государство активно с ней борется.