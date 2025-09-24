Видання Politico у своїй статті звинуватило Володимира Зеленського у монополізації влади. Український президент відреагував на це.

Він заперечив, що зосереджує владу у своїх руках, а в Україні є проблеми з корупцією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю Fox News.

Як Зеленський відреагував на звинувачення в монополізації влади?

Під час інтерв'ю журналіст зауважив, що люди "в усьому світі" й у США зокрема занепокоєні щодо корупції в Україні та щодо того, куди йдуть гроші. Він процитував уривок статті Politico, у якій йшлося про зростання розчарування серед членів президентської партії.

Зокрема, про нарікання на "високоперсоналізований метод управління" Зеленського, "схильність зневажливо ставитися до парламенту, а також кроки проти антикорупційних органів". Український президент заявив, що це неправда.

Усі антикорупційні реформи ухвалив цей парламент більшістю голосів. Більшість – це наша партія ("Слуга народу" – 24 Канал). Усі європейські інституції завжди підтримували це. Вони це знають, бо за ці закони голосувала більшість,

– сказав Зеленський.

Зеленський відреагував на звинувачення Politico: відео Fox News

Він також заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню та за умов надання гарантій безпеки від партнерів.

Заяви Зеленського про корупцію в Україні: що варто знати?