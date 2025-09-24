Це неправда, – Зеленський прокоментував статтю Politico про звинувачення у монополізації влади
- Володимир Зеленський заперечив звинувачення у монополізації влади, зазначивши, що антикорупційні реформи підтримані парламентом.
- Він заявив, що вибори в Україні можливі лише після досягнення режиму припинення вогню та гарантування безпеки громадян.
Видання Politico у своїй статті звинуватило Володимира Зеленського у монополізації влади. Український президент відреагував на це.
Він заперечив, що зосереджує владу у своїх руках, а в Україні є проблеми з корупцією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю Fox News.
Як Зеленський відреагував на звинувачення в монополізації влади?
Під час інтерв'ю журналіст зауважив, що люди "в усьому світі" й у США зокрема занепокоєні щодо корупції в Україні та щодо того, куди йдуть гроші. Він процитував уривок статті Politico, у якій йшлося про зростання розчарування серед членів президентської партії.
Зокрема, про нарікання на "високоперсоналізований метод управління" Зеленського, "схильність зневажливо ставитися до парламенту, а також кроки проти антикорупційних органів". Український президент заявив, що це неправда.
Усі антикорупційні реформи ухвалив цей парламент більшістю голосів. Більшість – це наша партія ("Слуга народу" – 24 Канал). Усі європейські інституції завжди підтримували це. Вони це знають, бо за ці закони голосувала більшість,
– сказав Зеленський.
Зеленський відреагував на звинувачення Politico: відео Fox News
Він також заявив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню та за умов надання гарантій безпеки від партнерів.
Заяви Зеленського про корупцію в Україні: що варто знати?
Раніше Зеленський заявив, що антикорупційна система України є найскладнішою в Європі. Її зміна – одна з вимог на шляху до членства України в ЄС.
Президент запевнив, що за його каденції проголосували за майже всі закони та антикорупційні реформи. Він визнав існування корупції, але сказав, що держава активно з нею бореться.