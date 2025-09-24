Он отрицает, что сосредотачивает власть в своих руках, а в Украине есть проблемы с коррупцией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Fox News.

Как Зеленский отреагировал на обвинения в монополизации власти?

Во время интервью журналист отметил, что люди "во всем мире" и в США в частности обеспокоены коррупцией в Украине и относительно того, куда идут деньги. Он процитировал отрывок статьи Politico, в которой говорилось о росте разочарования среди членов президентской партии.

В частности, о нареканиях на "высокоперсонализированный метод управления" Зеленского, "склонность пренебрежительно относиться к парламенту, а также шаги против антикоррупционных органов". Украинский президент заявил, что это неправда.

Все антикоррупционные реформы принял этот парламент большинством голосов. Большинство – это наша партия ("Слуга народа" – 24 Канал). Все европейские институты всегда поддерживали это. Они это знают, потому что за эти законы голосовало большинство,

– сказал Зеленский.

Он также заявил, что выборы в Украине могут состояться только после достижения режима прекращения огня и при условии предоставления гарантий безопасности от партнеров.

Заявления Зеленского о коррупции в Украине: что стоит знать?