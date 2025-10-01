В центральной части Филиппин 30 сентября произошло мощное землетрясение. Погибли более 60 человек, еще сотни получили ранения.

Разрушены здания и повреждена инфраструктура. Также зафиксировано извержение вулкана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какие последствия землетрясения на Филиппинах?

На Филиппинах во вторник, 30 сентября, около 22:00 произошло землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки почувствовали жители провинции Себу и соседних регионов. Эпицентр зафиксировали недалеко от города Бого.

Начало землетрясения на Филиппинах попало на камеру: смотрите видео

По состоянию на утро 1 октября, по данным Reuters, стихия унесла жизни по меньшей мере 69 человек, а более 150 – ранены. Часть церквей, домов и школ разрушены. Местные власти продолжают спасение и оценивают масштабы разрушений.

Повреждения церкви на Филиппинах из-за землетрясения: смотрите видео

В то же время зафиксировали незначительное извержение вулкана Тааль, расположенного в 70 километрах от столицы Филиппин. Облако пепла достигло 2,5 километра.

Люди прячутся от стихии, бушевавшей на Филиппинах: смотрите видео

Также известно, что это одно из самых сильных землетрясений в стране за последнее десятилетие.

Помещение обваливается из-за землетрясения: смотрите видео

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил о многочисленных афтершоках в течение нескольких часов после основного землетрясения. Предупреждение о цунами для нескольких провинций отменили.

