Землетрясение в Афганистане: спасатели помогали мужчинам и детям, игнорируя женщин, –СМИ
- Землетрясение в Афганистане 31 августа 2025 года привело к большим разрушениям и жертвам, но женщины остаются без помощи.
- Культурные нормы и политика "Талибана" запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, поэтому мужчины-спасатели не могут помочь женщинам.
В ночь на 31 августа 2025 года восточные провинции Афганистана, в частности Кунар и Нангархар, всколыхнуло мощное землетрясение, которое нанесло огромные разрушения и унесло жизни многих людей. Тысячи женщин остаются в опасности из-за запретов, введенных "Талибаном".
Мужчины-спасатели отдавали предпочтение эвакуации и лечению раненых мужчин и детей, игнорируя женщин. Об этом пишут издания New York Times и Deutshe Welle, передает 24 Канал.
Почему женщины в Афганистане не могут получить надлежащую помощь после землетрясения?
После захвата власти в Афганистане в 2021 году "Талибан" ввел строгие правила, которые ограничивают права женщин.
В частности, действует запрет для женщины передвигаться без сопровождения близкого родственника мужского пола, а также появляться в общественных местах без полного покрытия лица и тела.
Кроме того, талибы требуют, чтобы женщины избегали публичного общения, фактически "скрывая" свой голос.
Обратите внимание! Афганские культурные нормы, подкрепленные политикой "Талибана", запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, которые не являются родственниками.
Это означает, что мужчины-спасатели не могут оказывать помощь женщинам. Зато женщины-врачи ограничены в своей работе, или же их вообще не допускают в пострадавшие регионы.
19-летняя Биби Айша из села Андарлукак в провинции Кунар рассказала, что спасательные команды добрались до ее села только через 36 часов после землетрясения.
Однако женщин и девушек-подростков, некоторые из которых истекали кровью, отталкивали в сторону, спасая исключительно мужчин и детей.
Они собрали нас в одном углу и забыли о нас,
– поделилась Биби Айша.
Другой свидетель, 33-летний волонтер Тахзибула Мухазеб, прибыл в деревню Мазар Дара в провинции Кунар. Он отметил, что в некоторых случаях, если рядом не было родственников мужского пола, тела погибших женщин вытягивали за одежду, чтобы избежать физического контакта.
Женщины были невидимыми,
– сказал Мухазеб.
Кризис в Афганистане усугубляется из-за острой нехватки женщин-медиков. В 2024 году "Талибан" запретил женщинам поступать в медицинские учебные заведения, что значительно сократило количество квалифицированных женщин-врачей и медсестер.
По словам Захры Хагпараст, многие врачи и медсестры в Афганистане готовы немедленно отправиться в пострадавшие регионы, но талибы не позволяют им этого сделать.
Что известно о последствиях землетрясения в Афганистане?
- Вечером 31 августа 2025 года Афганистан всколыхнуло землетрясение магнитудой 6 баллов. Больше всего пострадала восточная провинция Кунар.
- По состоянию на 5 сентября известно о 2205 погибших и по меньшей мере 3640 раненых. Толчки ощущали и в соседнем Пакистане.
- Спасательные работы затрудняют разрушенные дороги и отсутствие связи. Власти страны обратились за международной помощью.
- Афганистан остается одной из самых сейсмически опасных стран из-за расположения на стыке тектонических плит.