У ніч на 31 серпня 2025 року східні провінції Афганістану, зокрема Кунар і Нангархар, сколихнув потужний землетрус, який завдав величезних руйнувань та забрав життя багатьох людей. Тисячі жінок залишаються в небезпеці через заборони, запроваджені "Талібаном".

Чоловіки-рятувальники надавали перевагу евакуації та лікуванню поранених чоловіків і дітей, ігноруючи жінок. Про це пишуть видання New York Times та Deutshe Welle, передає 24 Канал.

Чому жінки в Афганістані не можуть отримати належну допомогу після землетрусу?

Після захоплення влади в Афганістані у 2021 році "Талібан" запровадив суворі правила, які обмежують права жінок.

Зокрема, діє заборона для жінки пересуватися без супроводу близького родича чоловічої статі, а також з'являтися в громадських місцях без повного покриття обличчя та тіла.

Окрім того, таліби вимагають, щоб жінки уникали публічного спілкування, фактично "приховуючи" свій голос.

Зверніть увагу! Афганські культурні норми, підкріплені політикою "Талібану", забороняють фізичний контакт між чоловіками та жінками, які не є родичами.

Це означає, що чоловіки-рятувальники не можуть надавати допомогу жінкам. Натомість жінки-лікарки обмежені у своїй роботі, або ж їх взагалі не допускають до постраждалих регіонів.

19-річна Бібі Айша з села Андарлукак у провінції Кунар розповіла, що рятувальні команди дісталися до її села лише через 36 годин після землетрусу.

Однак жінок і дівчат-підліток, деякі з яких стікали кров'ю, відштовхували вбік, рятуючи виключно чоловіків та дітей.

Вони зібрали нас в одному кутку і забули про нас,

– поділилася Бібі Айша.

Інший свідок, 33-річний волонтер Тахзібула Мухазеб, прибув до села Мазар Дара в провінції Кунар. Він зазначив, що в деяких випадках, якщо поруч не було родичів чоловічої статі, тіла загиблих жінок витягали за одяг, щоб уникнути фізичного контакту.

Жінки були невидимими,

– сказав Мухазеб.

Криза в Афганістані посилюється через гостру нестачу жінок-медиків. У 2024 році "Талібан" заборонив жінкам вступати до медичних навчальних закладів, що значно скоротило кількість кваліфікованих жінок-лікарів і медсестер.

За словами Захри Хагпараст, багато лікарів і медсестер в Афганістані готові негайно вирушити до постраждалих регіонів, але таліби не дозволяють їм цього зробити.

Що відомо про наслідки землетрусу в Афганістані?