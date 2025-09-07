Турцию всколыхнули новые землетрясения: толчки ощущали даже в Стамбуле
- В турецкой провинции Баликесир зафиксировали землетрясения магнитудой 4,9 и 4,1, которые чувствовали даже в Стамбуле.
- Эпицентр первого землетрясения располагался на глубине 7,72 километра, а второго на 9,96 километра в районе Синдирги.
В турецкой провинции Баликесир зафиксировали землетрясения магнитудой 4,9 и 4,1. Толчки ощущались и в городах Измир и Стамбул.
Эпицентр землетрясения зафиксировали в районе Синдирги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Что известно о землетрясениях в Турции?
В 12:35 в районе Синдирги города Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Согласно данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр подземных колебаний находился в районе Синдирги на глубине 7,72 километра. Его чувствовали в Измире, Стамбуле и окружающих провинциях.
В 12:41 произошло второе землетрясение в том же районе магнитудой 4,1. На этот раз эпицентр был на глубине 9,96 километра.
