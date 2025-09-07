Туреччину сколихнули нові землетруси: поштовхи відчували навіть у Стамбулі
- У турецькій провінції Балікесір зафіксували землетруси магнітудою 4,9 та 4,1, які відчували навіть у Стамбулі.
- Епіцентр першого землетрусу розташовувався на глибині 7,72 кілометри, а другого на 9,96 кілометра в районі Синдирги.
У турецькій провінції Балікесір зафіксували землетруси магнітудою 4,9 та 4,1. Поштовхи відчувалися й у містах Ізмір та Стамбул.
Епіцентр землетрусу зафіксували в районі Синдирги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu Ajansı.
Що відомо про землетруси у Туреччині?
О 12:35 в районі Синдирги міста Баликесір стався землетрус магнітудою 4,9.
Згідно з даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр підземних коливань знаходився в районі Синдирги на глибині 7,72 кілометри. Його відчували в Ізмірі, Стамбулі та навколишніх провінціях.
О 12:41 стався другий землетрус у тому ж районі магнітудою 4,1. Цього разу епіцентр був на глибині 9,96 кілометра.
Раніше руйнівний землетрус стався у Афганістані: що відомо
- В Афганістані стався землетрус магнітудою 6, який призвів до загибелі щонайменше 1411 людей і поранення понад 3 100 осіб.
- Епіцентр був неподалік Джалалабада; постраждали провінції Кунар та окремі її райони; кілька сіл зруйновано. Потужність підземних поштовхів була настільки значною, що їх відчули навіть у столиці Пакистану Ісламабаді.
- Через обмежений зв'язок і вузькі дороги рятувальники мають труднощі з доступом до віддалених сіл, а влада звернулася по допомогу до міжнародних організацій.