У турецькій провінції Балікесір зафіксували землетруси магнітудою 4,9 та 4,1. Поштовхи відчувалися й у містах Ізмір та Стамбул.

Епіцентр землетрусу зафіксували в районі Синдирги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Anadolu Ajansı.

Що відомо про землетруси у Туреччині?

О 12:35 в районі Синдирги міста Баликесір стався землетрус магнітудою 4,9.

Згідно з даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр підземних коливань знаходився в районі Синдирги на глибині 7,72 кілометри. Його відчували в Ізмірі, Стамбулі та навколишніх провінціях.

О 12:41 стався другий землетрус у тому ж районі магнітудою 4,1. Цього разу епіцентр був на глибині 9,96 кілометра.

