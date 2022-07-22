В Мининфраструктуры объяснили, что даст Украине подписание Стамбульского зернового соглашения

Украина 22 июля подписала в Стамбуле соглашение с ООН и Турцией по разблокированию украинских портов с целью экспорта зерна. Такой же документ в отдельном порядке подписала и россия.

Официальные договоренности должны обеспечить безопасность экспорта украинского продовольствия Черным морем на определенный срок. В Министерстве инфраструктуры объяснили, что подписание этого соглашения даст Украине.

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Что деблокада портов принесет Украине

Подписанное в Стамбуле так называемое "зерновое соглашение" предусматривает создание демилитаризованных гуманитарных коридоров для вывоза украинского продовольствия из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Безусловно, подписание такого документа на украинских условиях стало возможным исключительно благодаря Вооруженным Силам Украины, успехи которых позволили отстоять ключевые для Украины условия, а именно – оставить полный контроль за территориальными водами Северо-Западного региона Черного моря.

– прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Чиновник объяснил, что прежде всего это соглашение является большой поддержкой украинской экономики. Более 20 миллионов тонн зерна уже находится на складах еще с прошлого года, а новый урожай ждет экспорта. Если бы этот вопрос не удалось сдвинуть с мертвой точки, по словам министра, украинские аграрии могли бы исключить потребность засевать поля на следующий год.

Действующие морские порты Украины – наш вклад в глобальную продовольственную безопасность и экономику мира. По оценкам экспертов, возможность экспорта украинского зерна снизит мировые цены на продовольствие, что притормозит маховик инфляции, которая стала проблемой для всего мира.

– добавил Кубраков.

Кроме того, на своей странице в фейсбуке и глава Мининфраструктуры отметил, что деблокада портов гарантирует огромные валютные поступления и является условием постоянства нашего государства, что, в частности, позволит укреплять экономику и армию. Для мира, с другой стороны, подписание соглашения снижает риски голода не менее полутора миллиардов человек.

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Условия соглашения

Согласно подписанным договоренностям, вся деятельность в украинских территориальных водах будет осуществляться под властью и ответственностью Украины. Соглашение предусматривает, что под эгидой ООН в Стамбуле будет создан Совместный координационный центр с участием представителей нашего государства, Турции, ООН и россии. Он будет заниматься:

общим надзором и координацией реализации договоренностей;

регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты;

утверждением графиков транзита и входа судов в порты.

Кроме того, создаются специальные инспекционные группы с участием всех сторон, которые будут проверять суда на наличие несанкционированных грузов и экипажа на борту, следующих в украинские порты или из них. К слову, благодаря соглашению Украина сможет:

оперативно экспортировать ориентировочно 20 миллионов тонн зерна, которое находится на складах;

освободить склады для нового урожая;

привлечь в бюджет государства дополнительные финансовые поступления от одного из ключевых секторов экономики Украины.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день из-за блокады морских портов, которые до 24 февраля обеспечивали ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через Дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах нашего государства.

Александр Кубраков отметил, что экспорт продовольствия морскими портами благодаря соглашению начнется уже в ближайшие недели. Документ, подписанный 22 июля, будет действовать в течение 120 дней и может быть продлен на тот же срок, если никто из сторон не выразит намерения прекратить его действие.

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