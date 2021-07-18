Жена убитого президента Гаити вернулась в страну после лечения: причина
Источник:The Washington Post
Первая леди Гаити Мартин Моиз 18 июля вернулась в Гаити впервые после нападения на нее и убийства мужа. Она была в бронежилете и с удерживающей повязкой на руке.
Госпожа Моиз, несмотря на страх, вернулась в страну, чтобы присутствовать на похоронах своего мужа – президента Гаити Жовенеля Моиза.
Важно Президента пытали перед убийством, – чиновники Гаити
О своих планах вернуться в Гаити вдова президента не сообщала. Она прибыла на Гаити через несколько часов после того, как ведущие дипломаты страны призвали назначенного премьер-министра Гаити Ариэля Анри сформировать правительство.
В аэропорту Мартину встретил исполняющий обязанности премьера Клод Жозеп и другие чиновники. Отметим, что она вместе с другими политиками и чиновниками будет присутствовать на похоронах лидера Гаити. Они запланированы на 23 июля.
Как Мартин относится к новой власти
Перед возвращением Мартин Моиз призвала господина Анри "продолжить миссию, которая ему была доверена" и сформировать "согласованное и всеобъемлюще правительство".
Что известно об убийстве президента Гаити
- В ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити. Нападавшие расстреляли Жовенеля Моиза и ранили его жену.
- В посольстве опровергли информацию о смерти первой леди. Известно, что она длительное время находилась в больнице.
- По информации министра обороны Колумбии Диего Молано Апонте, к убийству могут быть причастны колумбийские военные, находящиеся в отставке.
- Полиция Гаити сообщила, что к убийству президента Жовенеля Моиза причастны 28 человек.