Жена убитого президента Гаити вернулась в страну после лечения: причина

Первая леди Гаити Мартин Моиз 18 июля вернулась в Гаити впервые после нападения на нее и убийства мужа. Она была в бронежилете и с удерживающей повязкой на руке.

Госпожа Моиз, несмотря на страх, вернулась в страну, чтобы присутствовать на похоронах своего мужа – президента Гаити Жовенеля Моиза.

Важно Президента пытали перед убийством, – чиновники Гаити

О своих планах вернуться в Гаити вдова президента не сообщала. Она прибыла на Гаити через несколько часов после того, как ведущие дипломаты страны призвали назначенного премьер-министра Гаити Ариэля Анри сформировать правительство.

В аэропорту Мартину встретил исполняющий обязанности премьера Клод Жозеп и другие чиновники. Отметим, что она вместе с другими политиками и чиновниками будет присутствовать на похоронах лидера Гаити. Они запланированы на 23 июля.

Как Мартин относится к новой власти

Перед возвращением Мартин Моиз призвала господина Анри "продолжить миссию, которая ему была доверена" и сформировать "согласованное и всеобъемлюще правительство".

Что известно об убийстве президента Гаити

В ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити. Нападавшие расстреляли Жовенеля Моиза и ранили его жену.

В посольстве опровергли информацию о смерти первой леди. Известно, что она длительное время находилась в больнице.

По информации министра обороны Колумбии Диего Молано Апонте, к убийству могут быть причастны колумбийские военные, находящиеся в отставке.

Полиция Гаити сообщила, что к убийству президента Жовенеля Моиза причастны 28 человек.

Ариэль Анри был назначен премьер-министром Гаити до убийства президента, но не успел вступить в должность.