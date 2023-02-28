Родная мать насиловала собственных детей и морила их голодом: жуткая история из Броваров

В Киевской области правоохранители задержали 29-летнюю женщину, которая издевалась над собственными детьми. В частности, она могла на их глазах заниматься любовью со своим, вероятно, парнем и совсем не заботилась о том, чтобы они жили в нормальных условиях.

О том, что в Броварах на Киевщине живет семья, где мать морила детей голодом, насиловала собственного сына и совершала другие аморальные действия стало известно 28 февраля. Однако заметим, что эта история началась в августе 2022 года.

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Отсутствие пищи и антисанитария

Собственно, еще летом прошлого года специалисты службы по делам детей проводили осмотр в Броварах, где прожила эта женщина со своими детьми и неизвестным сожителем с Юга Украины.

Было обнаружено, что дети живут в плохих условиях. Они не ели нормально. В квартире антисанитария, а родители (мать и неизвестный сожитель – 24 Канал) употребляют алкоголь. Тогда детей изъяли из этой семьи,

– отметили в полиции.

С тех пор дети начали жить в патронатной семье, однако со временем приемные родители начали замечать, что они очень странно ведут себя. Малыши не знали, что такое банан, киви, обычные фрукты, потому что до того им их никто никогда не давал попробовать.

"Тряпки, которые использовались вместо туалетной бумаги, детям запихивали в рот"

Но фрукты – это мелочи, ведь важно, прежде всего, то, что детей фактически морили голодом. А спустя некоторое время еще оказалось, что горе-мать насиловала своего несовершеннолетнего сына, когда тот жил с ней.

От пережитого один ребенок просто не мог спать ночью, он просыпался каждые два часа от кошмаров. Мальчик признался, что мать по ночам его насиловала неестественным способом. При детях мать с сожителем занимались сексом. Дети по квартире ходили голыми,

– констатировали в пресс-службе силовой структуры.

Кроме того, там извинились за детали, но рассказали, что "у семьи не было денег на туалетную бумагу, поэтому это делали тряпками". Кроме того, эти клочки ткани детям запихивали в рот, когда их насиловали.

О том, что такие действия совершала мать над своими детьми, пересказали полиции приемные родители. Именно они написали заявление.

Заметим, что заявление от патронатной семьи правоохранители получили в конце января 2023 и сразу же выехали в дом 29-летней бывшей матери, от которой забрали детей.

Начали проверять заявленные факты. Они подтвердились. Поэтому было объявлено подозрение женщине и ее сожителю. Сейчас женщина задержана. Мы надеемся, что суд не отпустит ее под залог,

– заявили силовики.

Также там уточнили, что речь идет именно о 3 детях, которых женщина родила от разных мужчин. Очевидно, только опытные психиатры могут ответить на вопрос: почему родная мать так издевалась над своими детьми.

Мать и ее сожитель, издевающиеся над детьми: смотрите фото предоставленные ТСН полицией

Следует добавить, что по ходатайству ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры суд избрал меры пресечения женщине и ее сожителю в виде содержания под стражей. Важно, что без альтернативы внесения залога.

Правоохранители будут проводить следствие по статьям о домашнем насилии, пытках, угрозе убийством, изнасиловании, сексуальном насилии и совершении развратных действий.

На Запорожье подростков отправили за решетку за сексуальное насилие

К этой теме о матери, насиловавшей собственных детей, следует упомянуть о другом деле, которое длительное время расследовали стражи порядка в Запорожье. В нем говорится, что трое подростков издевались над своим одноклассником, совершили над ним сексуальное насилие и украли его телефон.

Кроме того, несовершеннолетние заставляли школьника глотать еще горевшие сигареты. Собственно, стало известно, что они будут находиться в месте лишения свободы в течение 7 лет.