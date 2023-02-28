Суд поставил точку в деле о нападении на несовершеннолетнего, которое произошло больше года назад в пригороде Запорожья. На скамье подсудимых находились три школьника.

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Суд признал их виновными в ряде преступлений, в частности:

изнасиловании,

сексуальном насилии,

разбое и вымогательстве.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, все эти преступления были совершены по предварительному сговору группой лиц. Подростки получили наказание – 7 лет лишения свободы.

Подробности дела

Прокуроры в суде доказали, что 15 января 2022 года трое школьников из пригорода Запорожья, находясь дома у одного из них, напали на своего сверстника.

Подростки совершили издевательство и сексуальное насилие над бывшим одноклассником. Затем, угрожая физической расправой и насилием, завладели его мобильным телефоном,

– сообщили в Офисе генпрокурора

Также нападавшие требовали, чтобы парень вернул 1 тысячу гривен, которую якобы им задолжал. Однако на самом деле никакого "долга" не было. Более того, один из школьников снимал все это на свой телефон.

"Заставляли глотать еще горевшие сигареты"

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в поселке городского типа Кушугум. Подростки в возрасте от 12 до 15 лет пригласили 14-летнего парня в дом одного из них. Там они били парня, унижали и всячески издевались.

Как рассказывала мать потерпевшего Анна, она забила тревогу, потому что ее сын не вернулся домой и не выходил на связь. Женщина принялась обзванивать всех знакомых и наконец нашла парня. Мать сразу вызвала на место скорую и полицию.

Как рассказывала мать школьника, парни издевались над ее сыном.

Заставляли глотать горящие сигареты.

Голого зимой выводили на улицу и обливали холодной водой.

Требовали от парня деньги.

Школьник оказался в больнице

14-летний школьник после издевательств попал в больницу с многочисленными травмами и сотрясением мозга.

Тогда полиция установила личности 6 школьников, которые могли быть причастны к преступлению. Их доставили в отделение полиции и опросили в присутствии родителей. А двоих 15-летних учеников задержаны.

Правоохранители тогда открыли уголовное производство по статьям о пытках, разбое и сексуальном насилии. Досудебное расследование осуществляли следователи отдела полиции №6 Запорожского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области.