В Нацполиции рассказали, что физическое и психологическое насилие было среди "методов" воспитания малолетних детей в частном учреждении. Пытки и издевательства начинались после того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение.

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"Воспитатели" обматывали детей скотчем и высмеивали

Сообщается, что стоимость пребывания детей в детском саду составляла от 8 до 15 тысяч гривен.

"Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям", – говорится в сообщении.

Также в полиции рассказали ужасные подробности пыток детей. В частности, за невыполненные задачи "воспитательницы" закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других деток, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, придушивали, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем.

Правоохранители опубликовали видео пыток в частном детском саду в Киеве. По этическим причинам мы не можем показать его. Посмотреть видео вы можете по этой ссылке.

Воспитателям сообщено о подозрении: какой срок им грозит

В офисе генпрокурора рассказали, что четырем работникам частного коррекционного детского сада сообщено о подозрении по факту пыток малолетних детей.

"Воспитателям" теперь грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что в настоящее время уже идентифицированы как пострадавшие трое детей в возрасте от 5 до 6 лет. Там подчеркнули, что "воспитатели" совершали противоправные действия против детей в течение длительного времени.

В помещении детского учреждения правоохранители провели обыски, изъяли документы, имеющие значение для досудебного расследования. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.