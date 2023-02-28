Рідна матір ґвалтувала власних дітей та морила їх голодом: моторошна історія з Броварів

У Київській області правоохоронці затримали 29-річну жінку, що знущалася з власних дітей. Зокрема, вона могла на їхніх очах займатись коханням зі своїм, ймовірно, хлопцем та зовсім не дбала про те, аби вони жили в нормальних умовах.

Про те, що в Броварах на Київщині живе сім'я, де мати морила дітей голодом, ґвалтувала власного сина та вчиняла інші аморальні, дії стало відомо 28 лютого. Однак зауважимо, що ця історія розпочалась ще у серпні 2022 року.

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Відсутність їжі та антисанітарія

Власне, ще влітку минулого року спеціалісти служби у справах дітей проводили огляд помешкання у Броварах, де прожила ця жінка зі своїми дітьми та невідомим співмешканцем з Півдня України.

Було виявлено, що діти живуть у поганих умовах. Вони не їли нормально. У квартирі антисанітарія, а батьки (мати та невідомий співмешканець – 24 Канал) вживають алкоголь. Тоді діток вилучили з цієї сім'ї,

– зазначили у поліції.

Відтоді діти почали жити в патронатній сім'ї, однак згодом прийомні батьки почали помічати, що вони дуже дивно поводяться. Малеча не знала, що таке банан, ківі, звичайні фрукти, бо до того їм їх ніхто ніколи не давав скуштувати.

"Ганчірки, які використовувались замість туалетного паперу, дітям запихали до рота"

Але фрукти – це дрібниці, адже важливо насамперед те, що дітей фактично морили голодом. А через деякий час ще й виявилося, що горе-мати ґвалтувала свого неповнолітнього сина, коли той жив з нею.

Від пережитого одна дитина просто не могла спати вночі, він прокидався що дві години від кошмарів. Хлопчик зізнався, що мати ночами його ґвалтувала у неприродний спосіб. При дітях мати зі співмешканцем займалися сексом. Діти по квартирі ходили голими,

– констатували у пресслужбі силової структури.

Окрім того, там перепросили за деталі, але розповіли, що "в родини не було грошей на туалетний папір, тому це робили ганчірками". Окрім того, ці клаптики тканини дітям запихали до рота, коли їх ґвалтували.

Про те, що такі дії вчиняла мати над своїми дітьми, переповіли поліції прийомні батьки. Саме вони написали заяву.

Зауважимо, що заяву від патронатної сім'ї правоохоронці отримали наприкінці січня 2023 року та одразу ж виїхали до будинку 29-річної колишньої матері, від якої забрали дітей.

Почали перевіряти заявлені факти. Вони підтвердилися. Тому було оголошено підозру жінці та її співмешканцю. Наразі жінку затримано. Ми сподіваємося, що суд не відпустить її під заставу,

– заявили силовики.

Також там уточнили, що йдеться саме про 3 дітей, яких жінка народила від різних чоловіків. Вочевидь, лише досвідчені психіатри можуть дати відповідь на запитання: чому рідна мати так знущалася зі своїх дітей.

Мати та її співмешканець, що знущались з дітей: дивіться фото надані ТСН поліцією

Варто додати, що за клопотанням ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури суд обрав запобіжні заходи жінці та її співмешканню у вигляді тримання під вартою. Важливо, що без альтернативи внесення застави.

Правоохоронці провадитимуть слідство за статтями про домашнє насильство, катування, погрозу вбивством, зґвалтування, сексуальне насильство та вчинення розпусних дій.

На Запоріжжя підлітків відправили за ґрати за сексуальне насилля

До цієї теми про матір, що ґвалтувала власних дітей, слід згадати про іншу справу, яку тривалий час розслідували правоохоронці на Запоріжжі. У ній йдеться про те, що троє підлітків знущались зі свого однокласника, вчинили над ним сексуальне насилля та викрали його телефон.

Окрім того, неповнолітні змушували ковтати школяра сигарети, які ще горіли. Власне, стало відомо вони перебуватимуть у місці позбавлення волі упродовж 7 років.