На Киевщине женщина выбросила собаку из окна 4 этажа
- В Киевской области женщина выбросила собаку из окна.
- Полицейские осуществляют досудебное расследование.
В поселке Немешаево Киевской области женщина выбросила собаку из окна. Правоохранители отмечают, что она сбросила животное с четвертого этажа.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУНП Киевской области.
Женщина выбросила собаку из окна: что известно?
Правоохранители Киевской области 6 августа получили сообщение о жестоком обращении с животным.
По данным полиции, 42-летняя местная жительница подобрала собаку на улице и оставила ее себе.
Когда настоящий владелец узнал, где находится его любимец, и пришел за животным, женщина отказалась открыть дверь, после чего выбросила собаку из окна четвертого этажа,
– говорится в сообщении.
К счастью, животное в результате падения не пострадало.
Следователи открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Досудебное расследование продолжается.
К слову, в конце мая полиция рассказала о случае, где на Прикарпатье подростки жестоко обращались с животным. Они выбросили кота с третьего этажа.