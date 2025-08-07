В поселке Немешаево Киевской области женщина выбросила собаку из окна. Правоохранители отмечают, что она сбросила животное с четвертого этажа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУНП Киевской области.

Женщина выбросила собаку из окна: что известно?

Правоохранители Киевской области 6 августа получили сообщение о жестоком обращении с животным.

По данным полиции, 42-летняя местная жительница подобрала собаку на улице и оставила ее себе.

Когда настоящий владелец узнал, где находится его любимец, и пришел за животным, женщина отказалась открыть дверь, после чего выбросила собаку из окна четвертого этажа,

– говорится в сообщении.

К счастью, животное в результате падения не пострадало.

Следователи открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Досудебное расследование продолжается.

К слову, в конце мая полиция рассказала о случае, где на Прикарпатье подростки жестоко обращались с животным. Они выбросили кота с третьего этажа.