Женщину, которую 4 дня искали на Житомирщине, нашли мертвой

На Житомирщине 4 дня искали 33-летнюю Татьяну Холодную. 15 января женщину нашли мертвой в лесу.

Детали инцидента на Житомирщине

Жительница Бердичева уехала в командировку в Новоград-Волынский. Однако домой она так и не вернулась.

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11 января около 11:30 она позвонила мужу и сообщила, что находится на автовокзале в городе Житомире и будет ехать до места назначения. С той поры она на связь больше не выходила,

– рассказали в полиции.

Татьяна приобрела билет на автобус сообщением Житомир – Олевск до Новограда-Волынского. Она отправилась в путь, однако по неизвестным причинам вышла из автобуса в селе Березовке на остановке возле школы. Дальнейшее ее место пребывания было неизвестно.

15 января женщину нашли мертвой. Во время осмотра специалисты не обнаружили видимых телесных повреждений, которые бы указывали на причастность постороннего лица. Причину смерти установит экспертиза. Все обстоятельства происшествия проверяют полицейские.

Татьяну Холодную нашли мертвой / Фото "Житомир24"

Женщина покончила с собой

По данным телеграм-канала "Житомир24", женщину нашли повешенной. Поэтому теперь правоохранители проверяют информацию о наличии у Татьяны долгов и конфликтов в семье.

Полный текст публикации полиции Житомирщины в фейсбуке:

Внимание 15 января в лесном массиве вблизи села Березовка Житомирского района было обнаружено тело разыскиваемой жительницы Бердичева. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра специалисты не обнаружили видимых телесных повреждений, которые бы указывали на причастность к гибели женщины постороннего лица. Причину смерти установят судебно-медицинские эксперты. Все обстоятельства происшествия проверяют полицейские.

Полиция разыскивает без вести пропавшую 33-летнюю жительницу города Бердичева.

Женщина уехала в командировку в город Новоград-Волынский и домой не вернулась.

Предварительно, 11 января около 11:30 она позвонила мужу и сообщила, что находится на автовокзале в городе Житомире и будет ехать до места назначения. С той поры она на связь больше не выходила.

Сегодня установлено, что женщина приобрела билет на автобус сообщением Житомир – Олевск до города Новограда-Волынского. Она отправилась в путь, однако по неизвестным причинам вышла из автобуса в селе Березовка Житомирского района на остановке возле школы, не добравшись до места назначения. Дальнейшее ее место пребывания неизвестно.