Жінку, яку 4 дні шукали на Житомирщині, знайшли мертвою

На Житомирщині 4 дні шукали 33-річну Тетяну Холодну. 15 січня жінку знайшли мертвою у лісі.

Деталі інциденту на Житомирщині

Мешканка Бердичева поїхала у відрядження до Новограда-Волинського. Однак додому вона так і не повернулася.

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11 січня близько 11:30 вона зателефонувала чоловікові та повідомила, що перебуває на автовокзалі у місті Житомирі та буде їхати до місця призначення. З тієї пори вона на зв'язок більше не виходила,

– розповіли у поліції.

Тетяна придбала квиток на автобус сполученням Житомир – Олевськ до Новограда-Волинського. Вона вирушила в дорогу, однак з невідомих причин вийшла з автобуса у селі Березівці на зупинці біля школи. Подальше її місце перебування було невідоме.

15 січня жінку знайшли мертвою. Під час огляду фахівці не виявили видимих тілесних ушкоджень, які б вказували на причетність сторонньої особи. Причину смерті встановить експертиза. Усі обставини події перевіряють поліцейські.



Тетяну Холодну знайшли мертвою / Фото "Житомир24"

Жінка наклала на себе руки

За даними телеграм-каналу "Житомир24", жінку знайшли повішеною. Тому тепер правоохоронці перевіряють інформацію про наявність у Тетяни боргів та конфліктів у сім'ї.

Повний текст публікації поліції Житомирщини у фейсбуці:

Увага 15 січня у лісовому масиві поблизу селі Березівки Житомирського району було виявлено тіло розшукуваної бердичівки. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду фахівці не виявили видимих тілесних ушкоджень, які б вказували на причетність до загибелі жінки сторонньої особи. Причину смерті встановлять судово-медичні експерти. Усі обставини події перевіряють поліцейські.

Поліція розшукує безвісно зниклу 33-річну жительку міста Бердичева.

Жінка поїхала у відрядження до міста Новограда-Волинського та додому не повернулася.

Попередньо, 11 січня близько 11:30 вона зателефонувала чоловікові та повідомила, що перебуває на автовокзалі у місті Житомирі та буде їхати до місця призначення. З тієї пори вона на зв'язок більше не виходила.

Нині встановлено, що жінка придбала квиток на автобус сполученням Житомир – Олевськ до міста Новограда-Волинського. Вона вирушила в дорогу, проте з невідомих причин вийшла з автобуса у селі Березівці Житомирського району на зупинці біля школи, не діставшись місця призначення. Подальше її місце перебування невідоме.