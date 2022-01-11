Командир штурмового загону КОРД Андрійковець вирушив на полювання в ліс 10 січня. Там на нього напав дикий кабан.

До теми Напав дикий кабан: під Житомиром на полюванні загинув поліцейський

Сутичка тривала кілька секунд

Виявилось, що дику тварину сполохав собака чоловіка, Хантер. Кабан вискочив прямісінько перед Євгеном. Той ще встиг вистрілити.

Мисливці розповіли, що сутичка тривала лічені секунди. Потім почалась боротьба за життя пораненого.

Врятувати КОРдівця не могли

Мисливець Дмитро Мазяр переконує, що врятувати поліцейського не могли, бо у нього був розрив артерії. Чоловіки трьома ременями перетиснули ногу Євгена, але кров все одно хлюпотіла.

Полювання було легальним

Через смерть Андрійковця порушили кримінальну справу за статтею "вбивство" із позначкою "нещасний випадок". Прокуратура повідомила, що розпочали досудове розслідування.

У лісовому господарстві зазначили: полювання було легальним. Загиблий мав всі дозволи та ліцензії.

Збіг обставин

Завідувач сектору мисливського господарства на Житомирщині Роман Логвинчук не пригадує жодного випадку, коли кабан кидався на людину. Однак він додає, що звір може так вчинити, коли відчуває, що його переслідують.

Це просто прикрий випадок, збіг обставин,

– каже Логвинчук.

Євгену Андрійковцю було тільки 32 роки. Його поховають 12 січня у Житомирі.

24 канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Яким був Євген Андрійковець, дивіться відео: