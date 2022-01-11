Командир штурмового отряда КОРД Андрейковец отправился на охоту в лес 10 января. Там на него напал дикий кабан.

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Схватка длилась несколько секунд

Оказалось, что дикое животное вспугнула собака мужчины, Хантер. Кабан выскочил прямо перед Евгением. Тот еще успел выстрелить.

Охотники рассказали, что схватка длилась считанные секунды. Потом началась борьба за жизнь раненого.

Спасти КОРДовца не могли

Охотник Дмитрий Мазяр убеждает, что спасти полицейского не могли, потому что у него был разрыв артерии. Мужчины тремя ремнями пережали ногу Евгения, но кровь все равно выплескивалась.

Охота была легальной

Из-за смерти Андрейковца возбудили уголовное дело по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай". Прокуратура сообщила, что начали досудебное расследование.

В лесном хозяйстве отметили: охота была легальной. Погибший имел все разрешения и лицензии.

Стечение обстоятельств

Заведующий сектором охотничьего хозяйства на Житомирщине Роман Логвинчук не может вспомнить ни одного случая, когда кабан бросался на человека. Однако он добавляет, что зверь может так поступить, когда чувствует, что его преследуют.

Это просто досадный случай, стечение обстоятельств,

– говорит Логвинчук.

Евгению Андрейковцу было всего 32 года. Его похоронят 12 января в Житомире.

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Каким был Евгений Андрейковец, смотрите видео: