Жестокие убийства, изнасилования и правила оккупантов: казахстанец спас сотню людей в Украине
Гражданин Казахстана спас более сотни украинцев из оккупированных российскими войсками территорий Украины. Используя документы иностранца, он проезжал блокпосты оккупантов, привозил гуманитарную помощь и вывозил людей из опасных мест.
За месяц войны мужчине приходилось видеть жестокие гражданские убийства, изнасилование ребенка, захоронение людей возле домов. Подробно о месяце ужасной войны в Украине он рассказал эксклюзивно сайту 24 канала.
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Казахстанец, спасший более ста человек из оккупированных территорий
Константин Кястутисович родился в Казахстане. Из-за правозащитной деятельности, которой занимался, и давления три года назад вынужден был покинуть родную страну. Мужчина попросил политическое убежище у Украины и поселился в Буче.
Ряд городов под Киевом, среди которых также Ирпень, Ворзель и Гостомель, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, стал ключевым в противостоянии украинских защитников с российскими оккупантами. Дом, в котором проживал мужчина, был разрушен.
Сейчас он живет в квартире друга в Киеве, куда перебрался совсем недавно. И ровно два дня спустя в его прежнее временное место жительства попала ракета. Мужчина рассказал, что из Бучи уехал в одном трико, а все, что сейчас есть на нем, принесли и купили те украинцы, которых он спас. На стене квартиры развешаны записки людей, их просьбы, мобильные телефоны, карты, списки тех, кого удалось вывезти.
Записки людей / Фото Алины Туришин, 24 канал
1 апреля стало известно, что в Ворзеле был поднят украинский флаг. Именно туда, проезжая российские блокпосты, мужчина привозил гуманитарную помощь и спасал людей, оказавшихся без газа, света, еды и связи на длительный срок.
Как все начиналось: высадка десанта, ограбленные магазины
24 февраля утром Константин проснулся от взрывов. Первое, что пришло в голову – это салюты, у кого-то юбилей. Подойдя к панорамным окнам, выходящим прямо на Гостомель, мужчина увидел огромное количество вертолетов, из которых происходит высадка российского десанта. Именно он пытался захватить местный аэродром.
Это как картинку видишь, а мозг твой не может принять. Несопоставимые вещи. Не верилось, что то, что ты видишь – правда. Это было 24 февраля ранним утром. Затем последовал захват жилых кварталов. Они стали занимать позиции, началась стрельба. Российские войска начали уничтожать все здания, которые там были. Там же ничего нет, ни в Буче, ни в Ворзеле. Там же исключительно жилые кварталы и массивы,
– сказал он.
Буквально на следующий день в Буче российские войска ограбили крупные супермаркеты. По словам мужчины, оккупанты не просто заходили и брали, они заезжали туда на боевых машинах. Также начали выносить бытовую технику и драгоценности из ювелирных магазинов.
Я не мог поверить, что это солдаты. Разве пришедший на войну солдат будет заниматься ограблением магазинов? Это не укладывалось в моем сознании, а тут я увидел совсем другое,
– добавил мужчина.
Константин Кястутисович / Фото Алины Туришин, 24 канал
Мужчина рассказал, что российская армия, занимая определенную территорию, здесь же начинает ее грабить. Все, что забирали, загружали в свою военную технику, а старшие командиры отправляли все по Варшавскому шоссе в Беларусь.
Первые спасенные люди
"Ко мне несколько раз позвонили и спросили, есть ли у меня возможность эвакуировать людей из Вышгородского направления. Я на самом деле не знал всей картинки, которая происходила, и не понимал. Я согласился, потому что речь шла о детях", – сказал мужчина.
Как гражданин другой страны он надеялся, что российские войска его пропустят. Константин вспомнил, как нашел семью, которая пряталась в лодке, а когда возвращался назад, территория уже была оккупирована.
Они начали проверять мои документы. Я говорил, что я казахстанец, здесь живу, работаю и уехал за семьей. Особого контроля как такового не было. Они просто смотрели, есть ли военный и есть ли оружие. Документы тех людей, которых я спас, мы просто выбросили. Я сказал, что дом разрушен, и я везу свою беременную жену и детей в Киев, чтобы уехать из этой страны. Так я уехал. Это была моя первая спасенная семья,
– рассказал он.
Спасение семьи Поклад
Первыми, кого удалось вывезти Константину Кястутисовичу из оккупированного Ворзеля, была семья известного украинского композитора, лауреата Шевченковской Премии, Героя Украины Игоря Поклада. Мужчина узнал, что они находятся в подвале и никто не может их оттуда забрать.
Я написал пост: "Помолитесь, я уезжаю в Ворзель". Я приехал и уже стояли российские блокпосты. Я сказал, что я гражданин Казахстана, что я за стариками, которые находятся в подвале без еды. Они посмотрели, посмеялись надо мной, проверили полностью, забрали мои телефоны, разбили их. Сказали, что у них такой приказ,
– вспомнил он.
Выезжая из Киева, Константин взял с собой лист бумаги, где нарисовал все улицы и маршруты. Проезжая по ним, – приехал на улицу Композиторов, нашел дом, перелез через забор и долго ходил вокруг него.
Все было закрыто и тихо. Люди были в подвале. Я принялся громко стучать во все окна. Мне открыла жена Игоря – Светлана. Они быстро собрались, взяли все необходимое и мы все сели в машину,
– вспомнил Константин.
Семья Покладов в Ворзеле / Фото из личного архива Светланы Поклад:
Светлана Поклад обратилась к Константину и сказала, что есть много людей, которые хотят, чтобы их родственников увезли из Ворзеля. Так начался гуманитарный конвой. Ежедневно Светлане приходило более тысячи сообщений с просьбами помочь тем или иным людям. Светлана принялась собирать средства на гуманитарную помощь и закупать еду и лекарства.
Мы не работаем ни от какого фонда. Сейчас уже более сотни людей, которых нам удалось спасти. И эти люди, которых мы вывезли, присоединились к нашему конвою. Ежедневно нам получается собрать одну-две машины гуманитарной помощи. Выходит, что сам Ворзель себе и помогает,
– сказал мужчина.
Константин Кястутисович и Игорь Поклад / Фото из личного архива Светланы Поклад
Мужчина рассказал, что все проживают целую жизнь, когда проезжают российские блокпосты. У людей от страха настолько сковывает тело, что они не могут ни говорить, ни выйти из машины. Россияне осматривают машины, а женщин и мужчин раздевают и смотрят нет ли у них татуировок. Особенно интересуются военными татуировками. Детей они также прощупывают и снимают с них верхнюю одежду. Телефоны, которые находят, забирают или разбивают.
Мать истекала кровью на глазах ребенка, которого изнасиловали
В Ворзеле был район, где была основная концентрация сил россиян. Там стояло вооружение и проживали оккупанты. Оттуда поступало много просьб о помощи, потому что людей не выпускали даже на эвакуацию. Константин отметил, что жителей там держали, как живой щит – женщин, детей, стариков. Люди жили без еды, поэтому он решил отвезти им гуманитарную помощь.
Я подъехал и выгружал из багажника продукты. В этот момент в багажник заползла девочка. Я даже не видел ее. Я увидел, когда уже отъехал, что у меня между сиденьями лежит прижавшийся ребенок. Когда я увидел ее взгляд, она просто сказала: "Спасите меня". Я тогда такой страх пережил, потому что понимал, что что-то не так и ее могут искать,
– вспомнил мужчина.
"Жителей там держали, как живой щит" / Фото Алины Туришин, 24 канал
По словам Кястутисовича, 15-летняя девочка лежала на полу автомобиля до украинского блокпоста и не поднималась. Впоследствии она рассказала, что ее изнасиловали и над ней издевались. На ее глазах убили 14-летнего мальчика, а подстреленная мать, которая два дня истекала кровью, – умерла. Сама девочка просидела в подвале десять дней.
Когда она рассказала мне всю эту историю, то я двое суток не спал. Я не поехал на следующий день в Ворзель, я просто плакал. Я не мог представить, что в 21 веке такое могут творить люди. Это были 20-летние пацаны, россияне, которые над ней издевались. Они пили, насиловали ее, снимали это на телефон. Они фактически показывали на ней всю ненависть к Украине, на этой 15-летней девочке,
– заметил мужчина.
В настоящее время девочку отправили в Латвию, где она проходит реабилитацию.
Мужчина рассказал, что плакал два дня, потому что не верил, что такое может быть в 21 веке / Фото Алины Туришин, 24 канал
Убитые гражданские
Гражданин Казахстана стал свидетелем нескольких жестоких убийств гражданских людей россиянами. В частности, во время третьей поездки в Ворзель, возле санатория "Украина", он увидел, как два парня хотели выйти из поселка. Не доходя до блокпоста, российские военные расстреляли их. В этот момент мужчина ехал на машине и увидел это.
Среди зверств, которые я видел, это убийство ученого-физика, который ехал с белыми флагами на машине. Люди на свой страх и риск пытались уехать. Я не знаю, каким принципом они (оккупанты – 24 канал) руководствовались. Это была не дорогая машина,
– отметил он.
Российские войска совершают преступления, которые не подлежат логике, добавил он. Они убивают пожилых людей, которые проживают возле какой-то дороги, людей, вышедших за водой или дровами.
Иногда мне кажется, что они это делают ради своего развлечения. По-другому, я не могу объяснить это. И этих уродов не могло воспитать здоровое общество. Все люди, которых удалось вывезти за это время, плакали, когда видели украинский флаг,
– подчеркнул Константин.
"Все, кого удалось вывезти, плакали на украинском блокпосту" / Фото Алины Туришин, 24 канал
По словам Кястутисовича, доезжая до украинского блокпоста, сидящие в машине люди всегда плачут. Ведь понимают, что вернулись домой.
Правила оккупантов: белые повязки, "комендатура" и поднятые руки
С приходом российских десантников, в Ворзеле создали "комендатуру". Люди не имели права покидать свой дом, кроме как с 9:00 до 12:00 часов дня. Все, кто перемещался, должны были быть с белыми повязками на ногах и руках. Это правило было обязательным.
В Ворзеле я видел как 60-летний мужчина шел с дровами возле железной дороги. Ехала боевая машина и из крупнокалиберного по нему просто открыли огонь. Хотя у него были повязки на руках,
– рассказал мужчина.
Были и другие установленные правила. В частности, когда жители перемещались по улицам, а навстречу ехала боевая машина, то люди должны были поднимать руки. Если они этого не делали, то по ним открывали огонь. Российская армия обязала всех жителей Ворзеля на своих воротах писать таблички и обновлять их ежедневно. То есть человек должен на русском языке написать, сколько в этом доме проживает людей и какого числа была повешена эта табличка.
Мужчина рассказал, что оккупанты установили правила в Ворзеле для жителей / Фото Алины Туришин, 24 канал
Если кто-то не выполнял эти правила, ему грозила смерть. Также людям нельзя было передвигаться в зонах, где стояли штабы и техника оккупантов. Если жители даже сидели по домам, то им нельзя было выйти. Запрещено было пользоваться мобильным телефоном вообще. Если его находили, то владельца могли убить.
У людей остались колодцы. Там просто катастрофа. Там умирают люди от жажды и голода. И у людей животный страх, они боятся выходить. По моим счетам, там осталось около двух тысяч человек и более ста детей. Люди рассказывали, как к ним ночью врывались пьяные орки и забирали все, что им понравится и тех, кто им понравится,
– рассказал Константин.
Некоторых людей сначала позволяли хоронить возле домов, во дворах. Впоследствии и это запретили.
"Там умирают люди от жажды и голода" / Фото Алины Туришин, 24 канал
Мужчина рассказал, что навещал и 7-летнюю Екатерину Мартыненко, которую удалось спасти. Девочка получила осколочное ранение головы, а ее родители и младший брат погибли от обстрелов российских оккупантов. История с ней – особенная история, добавил он.
Когда мы приехали, у нее оставалось на три минуты кислорода. Это все было как во сне, эти полтора часа, которые мы провели на блокпосте, как на нее наводили оружие и говорили, что "мы сейчас его убьем и тебе не придется никуда ехать". Это не какие-то там "вагнеровцы", видевшие смерть, это срочники. Они посмеялись, постреляли под ноги, говорили: "Насколько ты храбр, насколько смел",
– вспомнил Константин.
Мужчина спас 7-летнюю девочку из Бучи / Фото Алины Туришин, 24 канал
Сейчас девочка уже поправилась, ее забрала родная бабушка. Константин рассказал, что ему позвонил по телефону врач и попросил приехать. Екатерина Мартыненко обняла его и сказала, что он – ее крестный отец.
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"Эти люди были готовы умереть за меня"
Жители Ворзеля отрывали картонки и просили привезти лекарства. Одна из последних поездок Кястутисовича едва не обернулась его похищением. Константин рассказал, что россияне приехали на боевой машине и заявили, что у них есть информация, что Зоряна, которая была с мужчиной, является сотрудницей СБУ.
Они хотели арестовать ее и забрать автомобиль. Я подошел, а они говорят: "Держите дистанцию, не подходите, потому что по-другому против вас будет применено оружие". Я им говорю: "Вы не понимаете, что этот человек – просто учительница? У нее дома парализованная мать. И если вы сейчас ее заберете, то там будет смерть". А они говорят: "У нас приказ",
– вспомнил он.
Жители Ворзеля передавали записки с просьбами / Фото Алины Туришин, 24 канал:
Уезжая в машине, в этот момент люди начали бежать со дворов. Даже те, которые сидели в нашем автомобиле на эвакуацию, тоже стали. По словам мужчины, они сказали: "Вам придется убить нас, чтобы забрать этих людей, потому что они спасают наши жизни уже целый месяц".
Россияне забрали машину и уехали. А мы все вместе забившись в одну машину, уехали. Эти люди были готовы умереть за меня. Я не имею права туда не ехать. Я сказал оркам, что я приеду снова, что им придется меня убить, но на мое место придут другие. Я всегда говорил, что я не родился в Украине, но люблю Украину. Сейчас я могу сказать, что я родился в Украине и постоянно рождаюсь, когда езжу в Ворзель,
– рассказал он.
По словам мужчины, в Ворзеле у него теперь самые родные люди. Они днем и ночью пекут хлеб, режут его и раздают.
"Она достала батон и разломила его пополам"
Константин вспомнил, как на второй день после полномасштабного вторжения России ушел в магазин. Там была длинная очередь. Перед ним было еще четыре человека, которые хотели купить хлеб, но он закончился. Его остановила женщина. Она достала батон и разломила его пополам.
В этот момент произошло нечто важное. Я сказал, что я просто не имею права уехать. Люди, совершенно незнакомые друг с другом, готовы последнее отдать тебе. До войны было много партий, в одной семье могли поддерживать разных лидеров. Но сейчас я вижу одну большую партию – народ Украины,
– сказал он.
"Я вижу одну большую семью – народ" / Фото Алины Туришин, 24 канал
Конечно, есть страх. Он присутствует, когда еду туда и когда падают бомбы. Но еще больше страх за то, что моя смерть будет глупой, что моя жизнь никому не поможет. Лучше пытаться что-то делать, спасать и умереть, чем ничего не делать, сидеть и прятаться. Я всегда говорю, что в жизни невозможно изменить две вещи – дату рождения и дату смерти, а все остальное – можно. Я много раз видел за эту войну смерть, она проходила рядом со мной. Но я просто знаю, что есть Бог,
– признался спаситель.
По его мнению, если сейчас Россию не остановят, завтра весь мир потеряет свободу. Российские войска используют фосфорные и кассетные бомбы.
Им совершенно без разницы, что уничтожать. Когда я переехал в Бучу, я наслаждался красотой, потому что это красивый городок, где растут цветы. И эти люди пришли и все снесли с лица земли и продолжают это делать,
– рассказал он.
Обычная территориальная оборона, мужчины, вчера растившие детей и строившие дома, сейчас воюют за свой город. И у них нет другого выхода. Да, там остались стены от этих домов, но это их стены. Они знают, что вот это их дом, и они умрут за него. Это украинцы, и в этом их сила, добавил он.
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