Арендовал 3 квартиры во Львове: как вероятный стрелок готовился к убийству Фарион

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион является жителем Днепра. Готовясь к преступлению он арендовал во Львове по меньшей мере три квартиры.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко. Он подтвердил, что сейчас подозреваемый задержан, полиция продолжает устанавливать детали преступления.

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"О фигуранте: 18 лет, житель Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове", – сообщил Клименко.

По словам руководителя МВД, сейчас задержанный в руках полиции. При этом в ведомстве склоняются к мнению, что стрелок – лишь исполнитель.



Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре / Фото с телеграмма Клименко

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