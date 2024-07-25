Орендував 3 квартири у Львові: як ймовірний стрілець готувався до вбивства Фаріон
Джерело:Ігор Клименко
Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон –18-річний мешканець Дніпра. Готуючись до злочину він орендував у Львові щонайменше три квартири.
Стрілець мешканець Дніпра
Про це розповів глава МВС Ігор Клименко. Він підтвердив, що наразі підозрюваного затримано, поліція продовжує встановлювати деталі злочину.
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"Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові", – повідомив Клименко.
За словами керівника МВС, наразі затриманий в руках поліції. При цьому у відомстві схиляються до думки, що стрілець – лише виконавець.
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі / Фото з телеграму Клименка
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Що цьому передувало
- Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
- Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Зеленський доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.