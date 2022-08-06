Житель Хмельнитчины убил знакомого, потому что тот поддерживал российскую агрессию в Украине

Житель Хмельницкой области убил знакомого за то, что он поддерживал россию в войне против Украины. Мужчина получил 9 лет заключения.

Инцидент произошел еще в мае, в селе Головли Шепетовского района. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.

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Что случилось

Славутский горрайонный суд установил, что между двумя мужчинами во время застолья возник бытовой спор.

Погибший говорил, что одобряет действия российской стороны, обвиняемый выразил свое недовольство и осуждение владельца дома за его благосклонность. Хозяин двора поднялся со стула и принялся дергать его за плечи. Обвиняемому это не понравилось. Он схватил нож, лежавший на столе, и нанес один удар в туловище,

– говорится в определении суда.

Злоумышленник рассказал, что после этого наклонился к потерпевшему, но тот пробормотал в его сторону нецензурные слова и замолчал. Поэтому мужчина просто вышел из дома и ушел к себе домой.

Как злоумышленник оправдывает неоказание помощи

Мужчина признался, что на помощь никого не звал и не оказывал первую медицинскую помощь. Также он не вызвал ни скорую, ни полицию. Мол, потому, что не имел с собой мобильного телефона и это смогла бы сделать жена потерпевшего, когда вернулась бы домой. До приезда полиции мужчина находился дома. Свое состояние опьянения в тот день оценивал как среднее. Также он знал о том, что лезвие его ножа было острым.

Сам злоумышленник – житель Нетешина. Находясь в отпуске, он решил поехать на дачу в Головле.

К слову, недавно бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева приговорили к 15 годам заключения. Он умышленно убил своего конкурента – банкира Сергея Кириченко.

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