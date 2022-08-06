Житель Хмельниччини вбив знайомого, бо той підтримував російську агресію в Україні

Мешканець Хмельницької області вбив знайомого за те, що він підтримував росію у війні проти України. Чоловік отримав 9 років ув'язнення.

Інцидент трапився ще у травні, в селі Головлі Шепетівського району. Після скоєння злочину чоловік втік з місця події.

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Що трапилось

Славутський міськрайонний суд встановив, що між двома чоловіками під час застілля виникнула побутова суперечка.

Загиблий говорив, що схвалює дії російської сторони, обвинувачений виразив своє невдоволення та осуд власника будинку за його прихильність. Господар подвір’я піднявся зі стільця і почав шарпати його за плечі. Обвинуваченому це не сподобалося. Він схопив ніж, який лежав на столі, і завдав одного удару в тулуб,

– мовиться в ухвалі суду.

Зловмисник розповів, що після цього нахилився до потерпілого, але той пробурмотів в його сторону нецензурні слова і замовчав. Тому чоловік просто вийшов з будинку і пішов до себе додому.

Як зловмисник виправдовує ненадання допомоги

Чоловік зізнався, що на допомогу нікого не кликав й не надавав першу медичну допомогу. Також він не викликав ні швидку, ні поліцію. Мовляв, через те, що не мав із собою мобільного телефону і це змогла б зробити дружина потерпілого, коли повернулася б додому. До приїзду поліції чоловік перебував вдома. Свій стан сп'яніння в той день оцінював як середній. Також він знав про те, що лезо його ножа було гострим.

Сам зловмисник – мешканець Нетішина. Перебуваючи у відпустці він вирішив поїхати на дачу у Головлі.

До слова, нещодавно колишнього народного депутата України Олександра Шепелева засудили до 15 років ув’язнення. Він умисно вбив свого конкурента – банкіра Сергія Кириченка.

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