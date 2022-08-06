Поэтому находиться на улице без причины запрещено. Об этом 24 каналу рассказал журналист 24 канала в Николаеве Артур Зайонц.

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Как патрули ловят ДРГ

Разрешается находиться на улице для того, чтобы посетить тяжелобольных близких и при переходе в укрытие во время воздушной тревоги. В каждом дворе есть патруль, который следит, чтобы горожане не нарушали правила.

Одним из методов отлова ДРГ является то, что патрули заходят в подъезды, дома и рандомно у жителей проверяют документы. Могут попросить проверить, например, телефон. Таких явлений по городу много,

– рассказал журналист.

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