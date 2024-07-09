Двое жителей Хмельницкой области навеселе пытали женщину, потому что подозревали ее в колдовстве

Прокуратура сообщила о подозрении двум жителям Шепетовского района Хмельницкой области в пытках женщины. Они считали, что та занимается колдовством.

Происшествие произошло 7 июня в селе Четырбоки Шепетовского района. В деле подозреваются 27-летний мужчина и 35-летняя женщина.

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Злоумышленники были пьяны

Следствие установило, что подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения пришли в дом своей односельчанки. Они стучали в окна, а затем выбили дверь.

Под надуманным предлогом, что потерпевшая якобы осуществляет колдовские ритуалы, они избили женщину кулаками и ногами по голове, душили, угрожали убийством и даже нанесли несколько ножевых ранений,

– рассказали в прокуратуре.

Женщина просила прекратить издевательства, впрочем, подозреваемые игнорировали ее просьбы.

После того, как мужчина в очередной раз ударил ее кулаком в лицо, она потеряла сознание. Пара вытащила потерпевшую на улицу, положила в багажник автомобиля и хотела вывезти ее в лесополосу, чтобы там продолжить пытки.

"К счастью, когда подозреваемые ломились в дом, потерпевшая успела вызвать правоохранителей, которые прибыли вовремя и задержали обидчиков", – добавили прокуроры.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им объявлено подозрение в пытках, угрозе убийством, незаконном лишении свободы человека и нарушении неприкосновенности жилища.