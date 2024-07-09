Двоє мешканців Хмельниччини напідпитку катували жінку, бо підозрювали її у чаклунстві

Прокуратура повідомила про підозру двом жителям Шепетівського району, що на Хмельниччині, у катуванні жінки. Вони вважали, що та займається чаклунством.

Подія сталася 7 червня у селі Чотирбоки Шепетівського району. У справі підозрюються 27-річний чоловік та 35-річна жінка.

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Зловмисники були напідпитку

Слідство встановило, що підозрювані у стані алкогольного сп'яніння прийшли до будинку своєї односелиці. Вони стукали у вікна, а потім вибили двері.

Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень,

– розповіли у прокуратурі.

Жінка просила припинити знущання, втім, підозрювані ігнорували її прохання.

Після того, як чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, вона втратила свідомість. Пара витягла потерпілу на вулицю, поклала в багажник автівки та хотіла вивезти її в лісосмугу, щоб там продовжити катування.

"На щастя, коли підозрювані ломились в оселю, потерпіла встигла викликати правоохоронців, які прибули вчасно та затримали кривдників", – додали прокурори.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів. Їм оголошено підозру у катуванні, погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі людини та порушенні недоторканності житла.