Следователи подозревают в преступлении другого осужденного, который также отбывает наказание в той же колонии.

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Подробности трагедии

Все началось еще в начале мая. По данным правоохранителей, подозреваемый в комнате отдыха колонии на почве неприязненных отношений нанес потерпевшему пять ударов деревянной палкой по рукам и один удар в область головы.

Пострадавшего перевели в больницу колонии, однако он умер.

Это (избиение – 24 Канал) привело к смерти последнего в помещении больницы, что находится на территории колонии,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Нападающему сообщили о подозрении

Мужчине, который избил другого заключенного, объявили подозрение в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения другому осужденному, повлекшее его смерть.

Досудебное расследование осуществляется следователями Шепетовского районного управления полиции.

Подозреваемому может грозить наказание в виде дополнительного лишения свободы на срок от семи до десяти лет.