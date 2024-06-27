Ребенка нашли убитым в помещении бывшего районного дома культуры.

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В Черкасской области попрощались с 10-летней Анной

Траурная процессия прошла по городским улицам. Люди выходили к дороге из домов, магазинов, организаций, чтобы попрощаться с девочкой.

Анна училась в 4-Б классе местного лицея №1. Она была позитивным ребенком, посещала кружки. Особое внимание уделяла природе – животным, растениям, поэтому ходила на кружок юных натуралистов.

"В классе всегда активная, старательная девочка, со всеми дружила, не имела конфликтов. Классные вазоны – это была ее зона ответственности. Она за ними ухаживала и поливала", – вспоминает классная руководительница.

Известно, что у девочки остались родители, старший брат и сестра. Похоронили Анну Лозовую в Шполе на городском кладбище по улице Добровольцев.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким 10-летней Анны. Светлая память!

Напомним, 21 июня, Анна не вернулась домой. На следующий день, 22 июня, тело девочки нашли в помещении бывшего дома культуры.

В Нацполиции рассказали, что оперативникам удалось установить, что девочка возвращалась домой, но к ней подошел незнакомый мужчина. Злоумышленник предложил ей пойти в местный дом культуры. Уже в помещении, где никого не было, преступник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых она умерла.

Впоследствии в полиции сообщили, что оперативно задержали подозреваемого в убийстве 10-летней Анны Лозовой. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.

Как писали в местном СМИ "Обо всем", 10-летнюю Анну изнасиловали и задушили. Отмечается, что к этому может быть причастен участник местной любительской музыкальной группы.