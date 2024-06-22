Ребенка нашли мертвым днем 22 июня. Известно, что накануне, 21 июня, Анна вышла из дома и не вернулась.
Важно Поиски продолжаются уже 2 дня: в Кривом Роге пропала 10-летняя Дарья
В Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка
В полиции сообщили, что оперативно задержали подозреваемого в убийстве 10-летней Анны Лозовой. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении.
Правоохранители добавили, что 21 июня получили сообщение об исчезновении ребенка в городе Шпола Звенигородского района. Так, жительница заявила, что ее 10-летняя дочь пошла в местный магазин и не вернулась.
В городе сразу начали искать ребенка. Оперативникам удалось установить, что девочка возвращалась домой, но к ней подошел незнакомый мужчина. Злоумышленник предложил ей пойти в местный дом культуры. Уже в помещении, где никого не было, преступник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых она умерла.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве / Фото Национальная полиция