Дитину знайшли вбитою у приміщенні колишнього районного будинку культури.
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В Черкаській області попрощалися з 10-річною Анною
Траурна процесія пройшла міськими вулицями. Люди виходили до дороги з будинків, магазинів, організацій, аби попрощатися з дівчинкою.
Анна навчалася в 4-Б класі місцевого ліцею №1. Вона була позитивною дитиною, відвідувала гуртки. Особливу увагу приділяла природі – тваринам, рослинам, тому ходила на гурток юних натуралістів.
"У класі завжди активна, старанна дівчинка, зі всіма дружила, не мала конфліктів. Класні вазони – це була її зона відповідальності. Вона за ними доглядала і поливала", – пригадує класна керівниця.
Відомо, що у дівчинки залишилися батьки, старший брат і сестра. Поховали Анну Лозову в Шполі на міському цвинтарі по вулиці Добровольців.
Нагадаємо, 21 червня, Анна не повернулася додому. Наступного дня, 22 червня, тіло дівчинки знайшли у приміщенні колишнього будинку культури.
У Нацполіції розповіли, що оперативникам вдалося встановити, що дівчинка поверталася додому, але до неї підійшов незнайомий чоловік. Зловмисник запропонував їй піти до місцевого будинку культури. Вже у приміщенні, де нікого не було, злочинець вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла.
Згодом у поліції повідомили, що оперативно затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної Анни Лозової. Зловмиснику вже повідомили про підозру.
Як писали у місцевому ЗМІ "Про все", 10-річну Анну зґвалтували й задушили. Зазначається, що до цього може бути причетний учасник місцевого аматорського музичного гурту.