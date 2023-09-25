Жителя Львовщины заключили в тюрьму, потому что не пришел в военкомат после вручения повестки
Мужчину на Львовщине засудили за то, что он не пришел в ТЦК и СП после вручения повестки. 28-летний Владимир заявил, что тогда была воздушная тревога, а "прибыть в другое время у него долга не было".
Решение приняла судья Дрогобычского горрайонного суда Львовщины Руслана Курус в сентябре 2023 года. Эти данные указаны в приговоре суда, пишет 24 Канал.
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Что известно о суде над мужчиной, не пришедшим в военкомат
28-летнего Владимира Б. суд заключил в тюрьму на 3 года из-за того, что он уклонился от мобилизации. В приговоре говорится, что:
- в октябре 2022 года Владимир прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе;
- уже 12 октября он получил повестку о необходимости прийти в военкомат для отправки в воинскую часть;
- в указанное время он не пришел, чем уклонился от призыва;
- против мужчины возбудили уголовное дело.
Сам мужчина рассказал, что он должен был 26 октября прийти в военкомат в указанное в повестке время, однако тогда во Львовской области была воздушная тревога. Владимир заявил, что он живет в Бориславе и после отбоя воздушной тревоги уже не смог добраться до Дрогобыча, потому что не было транспорта.
Поскольку в повестке было определено время, когда он должен был прибыть в центр комплектования, однако в это время была тревога, что объективно сделало невозможным его прибытие, а потому прибыть в центр в другое, чем определено в повестке время, у него долга не было,
– написали объяснение мужчины в приговоре суда.
Далее Владимир получал повестку прийти в военкомат 3 марта 2023 года, однако тогда тоже была тревога и мужчину не впустили внутрь в ТЦК и СП. На 8 марта 2023 года ему выписали еще одну повестку. В этот день ему сказали, что против него возбуждено уголовное дело, поэтому мобилизовать его уже не могут.
Владимир рассказал, что получил ориентировочно 5 повесток, приходил в ТЦК, однако его так и не мобилизовали. Мужчина убежден, что "вся ответственность за это лежит исключительно на должностных лицах РТЦК".
По данным судьи, Владимир уклонялся от суда и был объявлен в розыск. Его признали виновным в уклонении от мобилизации и приговорили к 3 годам тюрьмы. Однако мужчина может подать апелляцию.
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Могут ли мужчины отказаться от призыва в ВСУ
- Адвокат Ростислав Кравец рассказывал, что закон Украины о воинской обязанности и военной службе не предусматривает возможность отказаться от мобилизации. Однако у нас не рабство, и такая возможность есть. Однако она предусматривает ответственность за уклонение от мобилизации.
- Специалист объяснял, что мужчина призывного возраста может понести уголовную ответственность, если имеет по меньшей мере три зафиксированных факта уклонения от мобилизации. Одним фактом уклонения от мобилизации есть случай, когда человек получил повестку и подписался, однако не явился в ТЦК и СП.
- То есть нужно, по меньшей мере, три такие подписанные повестки и неявки в военкомат. Только в этом случае можно говорить об уголовной ответственность на 3 – 5 лет.