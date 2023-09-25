Жителя Львовщины заключили в тюрьму, потому что не пришел в военкомат после вручения повестки

Мужчину на Львовщине засудили за то, что он не пришел в ТЦК и СП после вручения повестки. 28-летний Владимир заявил, что тогда была воздушная тревога, а "прибыть в другое время у него долга не было".

Решение приняла судья Дрогобычского горрайонного суда Львовщины Руслана Курус в сентябре 2023 года. Эти данные указаны в приговоре суда, пишет 24 Канал.

Смотрите также Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации

Что известно о суде над мужчиной, не пришедшим в военкомат

28-летнего Владимира Б. суд заключил в тюрьму на 3 года из-за того, что он уклонился от мобилизации. В приговоре говорится, что:

в октябре 2022 года Владимир прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе;

уже 12 октября он получил повестку о необходимости прийти в военкомат для отправки в воинскую часть;

в указанное время он не пришел, чем уклонился от призыва;

против мужчины возбудили уголовное дело.

Сам мужчина рассказал, что он должен был 26 октября прийти в военкомат в указанное в повестке время, однако тогда во Львовской области была воздушная тревога. Владимир заявил, что он живет в Бориславе и после отбоя воздушной тревоги уже не смог добраться до Дрогобыча, потому что не было транспорта.

Поскольку в повестке было определено время, когда он должен был прибыть в центр комплектования, однако в это время была тревога, что объективно сделало невозможным его прибытие, а потому прибыть в центр в другое, чем определено в повестке время, у него долга не было,

– написали объяснение мужчины в приговоре суда.

Далее Владимир получал повестку прийти в военкомат 3 марта 2023 года, однако тогда тоже была тревога и мужчину не впустили внутрь в ТЦК и СП. На 8 марта 2023 года ему выписали еще одну повестку. В этот день ему сказали, что против него возбуждено уголовное дело, поэтому мобилизовать его уже не могут.

Владимир рассказал, что получил ориентировочно 5 повесток, приходил в ТЦК, однако его так и не мобилизовали. Мужчина убежден, что "вся ответственность за это лежит исключительно на должностных лицах РТЦК".

По данным судьи, Владимир уклонялся от суда и был объявлен в розыск. Его признали виновным в уклонении от мобилизации и приговорили к 3 годам тюрьмы. Однако мужчина может подать апелляцию.

Смотрите также Не пришел, потому что пас коров: как наказали мужчину на Волыни, который не явился в ТЦК после повестки

Могут ли мужчины отказаться от призыва в ВСУ