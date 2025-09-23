Недавно в кабинете мэра Львова нашли "жучок". Прослушивание обнаружили в подставке к телефону, которая одновременно выполняла функцию зарядного устройства.

В интервью журналисту УП Роману Кравцу Садовый рассказал, когда и при каких условиях нашли этот "жучок", передает 24 Канал.

Смотрите также В кабинете мэра Львова Садового обнаружили прослушивание

Что сказал Садовый о "жучке" в его кабинете?

Садовый рассказал, что тем телефоном редко пользовался, но за день – два до обнаружения прослушивания он попытался с него позвонить, впрочем, устройство почему-то плохо работало.

Поэтому телефон передали специалистам, которые и обнаружили прослушивающее устройство.

Мэр Львова предполагает, что он работал именно на запись всего, что обсуждалось в кабинете. Он добавил, что не переживаете за свои разговоры, но имеет много вопросов.

Но у меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там такого особенного не говорили. Сейчас никто не может мне подтвердить, что было решение суда, которое бы позволило прослушивать кабинет. А если такого решения не было, тогда вопрос, кто это сделал и как?

– добавил Садовый.

Он отметил, что устройство было вмонтировано недостаточно качественно.

"У меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", – добавил Садовый.

Политик рассказал, что перед встречей со спикером и премьер-министром государственная охрана проверяла кабинет.

"Наверное, должны были бы на это (на возможное прослушивание – 24 Канал) также обращать внимание. То, что они заходили, смотрели – это так. Мы даже кота должны были из кабинета забирать, потому что они с псом приходили", – сказал Садовый.

СБУ изъяли устройство и отдали его на экспертизу. Оказывается в нем была сим-карта и другие данные, чтобы можно было вычислить злоумышленника.

Я не имею никаких подозрений относительно того, кто это сделал. Собственно, в том и есть мой запрос в Службу безопасности Украины, чтобы они провели профессиональное расследование и дали мне информацию, кто это делал,

– подчеркнул мэр Львова.

Он добавил, что не будет "в ящик закрывать" этот вопрос и будет поднимать его публично, ведь речь идет о вопросах безопасности государства, особенно во время войны.

Что известно о прослушивании кабинета Садового?