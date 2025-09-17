Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву очільника міста.

Дивіться також Ставили "відеопастки" для коригування ударів по Києву: СБУ затримала агентів ФСБ

Що розповів Андрій Садовий про "прослушку" в його кабінеті?

У середу, 17 вересня, міський голова Львова виявив у кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій.

За його словами, невідомі особи криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон до зарядного блоку одного з радіотелефонів, які стоять в нього на столі.

Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт – результат бачите,

– зазначив Садовий.

Визначенням всіх обставин та причетних людей, які встановили прослуховувальний пристрій, будуть займатися правоохоронці.

Андрій Садовий розповів, що фахівці, які ремонтували телефон, розібрали зарядний пристрій та виявили дивну знахідку. Він додав, що якщо встановленням пристрою займалися іноземні спецслужби, то їх мають знайти представники СБУ. Але до цього можуть бути причетні й українці. Міський голова очікує відповідь щодо цього.