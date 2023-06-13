"Хочешь выжить – копай": корреспондент New Yorker провел две недели с бойцами ВСУ под Бахмутом

Ситуация вблизи Бахмута трудна уже длительное время. В марте корреспондент New Yorker провел две недели вместе с бойцами ВСУ, которые в то время находились в окопах недалеко от города-крепости.

Корреспондент New Yorker Люк Могелсон отметил, что украинские защитники живут по принципу: хочешь выжить – копай. Украинские позиции под постоянным вражеским огнем. В первый же день воинов ВСУ и журналиста накрыли огнем с вертолета.

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Много куртки, оставшегося после взрыва, висело на ветке высоко над нашими головами. Укрепленная бревнами землянка, где спали солдаты, была примерно полтора метра в глубину и в ширину. Услышав, что подлетает русский вертолет, все набились внутрь,

– говорится в репортаже.

Хотя украинские солдаты часто используют защитные сетки и камуфляж, чтобы их не заметили из дрона, на этот раз это не помогло. Российские военные обнаружили позицию и собирались во что бы то ни стало ее уничтожить.

"Задача пехотинцев была проста: не убежать и не умереть", – добавил журналист.



ВСУ пытались скрыть свои позиции / Фото New Yorker

С вертолета пустили несколько ракет — куда-то над деревьями. Солдаты выбрались на поверхность, нашли свои лопаты и продолжили работу. У одного из них, с позывным Сява, на поясе болтался длинный боевой нож. Другие начали подкалывать его за такое неподходящее для войны оружие.

Я вам после войны подарю, – сказал Сява.

"После войны" - это оптимизм!

Все засмеялись. На фронте любой разговор о будущем или мечтах о реальности, отличающейся от зловещего настоящего, воспринимается как наивность или высокомерие.

Он уточнил, что был на позициях 28-й бригады, одной из первых вошедшей в освобожденный Херсон. После этого их послали на 500 километров на северо-восток в окруженный Бахмут, ставший ареной самых ожесточенных боев этой войны.

Батальон, в который входило около 600 солдат, поставили край села к югу от Бахмута. Его на тот момент контролировала ПИК "Вагнер". Давление боевиков-зеков, которыми легко готово было пожертвовать их командование, поразило украинских защитников.

"Просто зомби какие-то"

"Просто зомби какие-то, пушечное мясо. Сколько бы мы их не убивали, они не заканчивались", – рассказывает об атаке вагнеровцев командир батальона, 39-летний подполковник Павел.

Через несколько недель батальон был близок к исчезновению: целые взводы погибали в перестрелках, около 70 солдат были оцеплены и убиты. Немногие выжившие, по словам одного из офицеров, "так устали, что от них не было никакой пользы".

Вскоре русские наемники пошли в Бахмут, и их заменили обычные солдаты России, которые не столь оживленно готовы жертвовать собой.

С русских позиций стреляют очень интенсивно. Обстрелы обычно заканчиваются так же внезапно, как начинаются. При этом все украинские защитники продолжают шутить.



Украинские защитники не теряют чувство юмора на передовой / Фото New Yorker

"Да простят меня солдаты в окопах"

За год США выделили Украине десятки миллиардов долларов военной помощи. Однако военные в окопах все еще были вынуждены жить в очень скромных условиях. Журналист цитирует главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сказал в интервью Economist: "Да простят меня солдат в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более затяжных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году".

Значительным вкладом США в боевые действия стали дальнобойные гаубицы и действующие с тыла ракетные системы. Но пехота на фронте возлагается на устаревшие дульнозарядные минометы, до которых почти не осталось боеприпасов.

Батальон использует советский противотанковый гранатомет СПГ-9. За это оружие отвечает сержант с позывным кабаном. Ему 42, и он пошел воевать еще в 2015-м, когда Россия впервые посягнула на Донбасс. У Кабана седая борода, лысина и проблемы с ногами. Однако он полностью отвечает своей прозвище — жесток и готов к драке.

Когда Кабан рассказал мне, что у него 18-летний сын, я решил, что они оба служат. Я встречал в батальоне других родителей, чьи сыновья тоже в армии. Но Кабан, несмотря на преданность военному делу, отправил сына в Германию. "Я ему сказал: вернешься – убью, – объяснил он. – Мы все знаем, что умрем здесь".

Самое главное в землянке – это крыша. Бревна подвозят на грузовиках как можно ближе к линии фронта, затем солдаты переносят их в окопы. Правильная крыша устроена так: три слоя бревен впусто, сверху метровый слой земли — так толщина будет больше, чем может пробить снаряд за миллисекунду между попаданием и детонацией. Железнодорожные шпалы являются столбами.



Жизнь украинских бойцов в окопах сложна и утомительна / Фото New Yorker

Хронология окопной жизни

Землянка должна быть достаточно глубокой, чтобы ее верхушка немного выпирала над поверхностью: все, что ты видишь снаружи, – это лестница, которая спускается к двери под землей. Во многих землянках, где я побывал, стоит чугунная плита с выходящей наружу трубой.

Ближе к "нулевой" линии землянки меньше и грубее. Жилье Кабана едва освещено светодиодной гирляндой, заряжаемой от автомобильного аккумулятора. Траншея вела от входа в бревенчатый бревен, под которым спрятали от русских дронов СПГ-9. Оружие такое — старый гранатомет на треноге.