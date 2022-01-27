Знакомые нацгвардейца Артема Рябчука удивлены, что он мог устроить стрельбу

Знакомые Артема Рябчука, устроившего стрельбу по нацгвардейцам на "Южмаше", не могут поверить в такой поступок. Они говорят, что Артем отличался отличными физическими данными и дисциплинированностью.

СМИ пообщались со знакомыми и соседями срочника из села Броска Одесской области. Люди не могут понять, что именно подтолкнуло их односельчанина на такой жуткий шаг.

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Рябчук хорошо учился в техникуме

Знакомые говорят, что у Артема была репутация хорошего и покладистого парня. Он неплохо учился в техникуме, всегда был аккуратный и вежливый. Также юноша пользовался уважением среди сверстников.

Решению служить в Нацгвардии никто не удивился

У Артема были хорошие физические данные, также он отличался дисциплинированностью. Так что никого не удивила новость, что Рябчук попал в ряды Нацгвардии.

Некоторые СМИ дают несколько иную характеристику стрелка

Отметим, что Obozrevatel дает несколько иную характеристику нацгвардейца со ссылкой на его односельчан. Мол, парень был из очень верующей семьи – вероятно, пятидесятников. Был тих и спокоен и со сверстниками практически не общался. Люди предположили, что из-за того, что парень преимущественно рос сам, его и могли обидеть.

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Расстрел нацгвардейцев на "Южмаше" в Днепре: что известно

Нацгвардеец открыл огонь по другим военным, которые должны были караулить на заводе "Южмаш".

Он застрелил 5 человек, среди них – работница КПП.

Еще 5 человек – ранены, трое из них – в тяжелом состоянии.

Стрелком оказался Артем Рябчук 2001 года рождения. Он скрылся с завода вместе с оружием и патронами.

Его задержали полицейские в Подгородном, что на Днепропетровщине.

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