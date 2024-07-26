Скрывал ли от матери свое преступление подозреваемый в убийстве Фарион: что говорят в полиции

В МВД раскрыли детали в задержании 18-летнего парня, который подозревается в убийстве Ирины Фарион. В частности, рассказали детали переписки парня с матерью.

26 июля 2024 года во Львове Министр внутренних дел Игорь Клименко представил обществу детали проведенной операции по задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, сообщает 24 Канал.

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Знала ли семья подозреваемого о запланированном убийстве

Стоит отметить, что оперативно-розыскные действия продолжались 139 часов. Над поиском и задержанием подозреваемого работала огромная команда оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников СБУ.

Своей матери подозреваемый написал сообщение, где просил передать отцу свои извинения о том, что скрывал свои действия, мол "ради их безопасности". Больше деталей мать не знала.

Сообщают, что мать злоумышленника живет "обычную жизнь", она учительница в местной школе.

По словам отца, парень был ярым патриотом, поэтому никаких мотивов для убийства не могло быть.

Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону, – отметил мужчина. – Мне жена сегодня позвонила, сказала, что произошло задержание сына. То ли задержание, или арест – здесь же тоже не понятно. Не все так "гладко" было: жену держали вне помещения, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы приобщиться к украинской армии, занимался футболом.

Задержанному 18-летнему юноше, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион объявили о подозрении. Известно, что будут приняты все меры, чтобы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По этой статье парню грозит до 15 лет заключения.

Также на брифинге объявили, что подозреваемый готовил прощальное письмо, но так его и не отправил.