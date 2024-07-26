Чи приховував від матері свій злочин підозрюваний у вбивстві Фаріон: що кажуть у поліції

У МВС розкрили деталі у затриманні 18-річного хлопця, який підозрюється у вбивстві Ірини Фаріон. Зокрема, розповіли про листування хлопця з матір'ю.

26 липня 2024 року, у Львові, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представив суспільству деталі проведеної операції по затриманню підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, повідомляє 24 Канал.

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Чи знала сім'я підозрюваного про заплановане вбивство

Варто зазначити, що оперативно-розшукові дії тривали 139 годин. Над пошуком та затриманням підозрюваного працювала величезна команда оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників СБУ.

Своїй матері підозрюваний написав повідомлення, де просив передати батькові свої вибачення про те, що приховував свої дії, мовляв "заради їхньої безпеки". Більше деталей матір не знала.

Повідомляють, що мати зловмисника живе "звичайне життя", вона вчителька в місцевій школі.

За словами батька, хлопець був затятим патріотом, тому ніяких мотивів для вбивства не могло бути.

Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом,

– зазначив чоловік.

Затриманому 18-річному юнаку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон оголосили про підозру. Відомо, що буде вжито всіх заходів, аби суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За цією статтею хлопцю загрожує до 15 років ув’язнення.

Також під час брифінгу оголосили, що підозрюваний готував прощального листа, але так його і не надіслав.