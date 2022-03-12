Золочев на Харьковщине снова обстреляли: 15 поврежденных домов и 3 раненых
Источник:"Суспільне"
На Харьковщине противник снова обстрелял населенный пункт Золочев 12 марта. В результате атаки 15 жилых домов повреждены, трое местных жителей получили ранения.
Кроме того, вражеские силы разбили военкомат. О последствиях артиллерийского обстрела сообщил председатель Золочевской поселковой общины Виктор Коваленко.
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По его словам, враг атаковал с Казачьей Лопани. Всего враг выпустил 15 снарядов, которые были нацелены на военкомат.
Все остальные попадания – в частности в дома, расположенные рядом с ним. Враг повредил в селе 15 домов – частных и двухэтажных.
Мы пригласили людей из разрушенных домов перебраться в больницу, где развернуто укрытие для беженцев. Но люди сейчас остаются у родственников, у них там есть жилье, и они пока что всем обеспечены,
– отметил Коваленко.
Из-за артобстрелов в Золочеве повреждены водо-, энерго- и газовые сети. Сейчас местные службы пытаются локализовать все повреждения.
Враг обстрелял Золочев на Харьковщине / Фото Виктора Коваленко
Что известно о состоянии пострадавших
Все троим раненым гражданским более 50 лет. У мужчины и женщины – легкие ранения. Им уже провели операции и достали осколки, состояние двух пациентов удовлетворительное.
Другая жительница Золочева после обстрела в тяжелом состоянии. Ей попало в руку, поэтому женщину отправили в областную травматологию.
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