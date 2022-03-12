Стоит прочитать Россия уже начала что-то говорить, а не только бросаться ультиматумами, – Зеленский
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Зеленский встретился с иностранными журналистами: смотрите видео
Российские захватчики 2 недели назад обстреляли Харьков из "Градов". Президент Владимир Зеленский заявил, что конкретная цель России – разрушить центр города и убить людей.
Стоит прочитать Россия уже начала что-то говорить, а не только бросаться ультиматумами, – Зеленский
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Зеленский встретился с иностранными журналистами: смотрите видео
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