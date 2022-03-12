Варто прочитати Росія вже почала щось говорити, а не лише кидатися ультиматумами, – Зеленський
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Зеленський зустрівся з іноземними журналістами: дивіться відео
Російські загарбники 2 тижні тому обстріляли Харків з "Градів". Президент Володимир Зеленський заявив, що конкретна ціль Росії – зруйнувати центр міста і вбити людей.
Варто прочитати Росія вже почала щось говорити, а не лише кидатися ультиматумами, – Зеленський
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Зеленський зустрівся з іноземними журналістами: дивіться відео
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