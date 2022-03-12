Золочів на Харківщині знову обстріляли: 15 пошкоджених будинків та 3 поранених

На Харківщини противник знову обстріляв населений пункт Золочів 12 березня. Внаслідок атаки 15 житлових будинків пошкоджені, троє місцевих мешканців зазнали поранень.

Крім того, ворожі сили розтрощили військкомат. Про наслідки артилерійського обстрілу повідомив голова Золочівської селищної громади Віктор Коваленко.

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За його словами, ворог атакував з Козачої Лопані. Загалом ворог випустив 15 снарядів, які були націлені на військкомат.

Усі інші влучання, зокрема у будинки, розташовані поряд з ним. Ворог пошкодив у селі 15 будинків – приватних та двоповерхових.

Ми запросили людей із зруйнованих осель перебратися в лікарню, де розгорнуто укриття для біженців. Але люди зараз залишаються в родичів, у них там є житло, і вони поки що всім забезпечені,

– зазначив Коваленко.

Через артобстріли у Золочеві пошкодженні водо-, енерго- та газомережі. Наразі місцеві служби намагаються локалізувати всі пошкодження.

Ворог обстріляв Золочів на Харківщині / Фото Віктора Коваленка

Що відомо про стан постраждалих

Усі трьом пораненим цивільним більше ніж 50 років. У чоловіка та жінки – легкі поранення. Їм вже провели операції та дістали уламки, стан двох пацієнтів задовільний.

Інша жителька Золочева після обстрілу у тяжкому стані. Їй влучило в руку, тож жінку відправили в обласну травматологію.

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