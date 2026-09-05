460 авто, мільйони гривень і підтримка світу: зірки, які допомагають Україні

Сьогодні, 5 вересня, відзначають Міжнародний день благодійності – день, який нагадує, що допомога іншим не завжди потребує супергеройського плаща, іноді достатньо просто не пройти повз.

З цієї нагоди 24 Канал зібрав добірку українських та світових зірок, які перетворюють свою популярність на реальну допомогу Україні.

Ірина Федишин







Ірина Федишин / Скріншот з відео



14 липня 2026 року стало відомо, що співачка разом із командою передала військовим чергові 9 автомобілів, а також генератори, Starlink і медичне обладнання. Загальна кількість авто, придбаних її командою для військових, сягнула 460.

Допомогу вдалося зібрати завдяки благодійним концертам. Тобто квиток на концерт у цьому випадку – це не лише шанс почути "Малесенькі долонькі", а й маленький внесок у дуже конкретну допомогу фронту.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко



Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото з соцмереж



На початку літа Арсен Мірзоян розповів про волонтерство разом із дружиною Тонею Матвієнко. За його словами, подружжя щомісяця спрямовує на потреби ЗСУ близько мільйона гривень.

Їхні концерти стали одним зі способів регулярно закривати потреби військових – зокрема йдеться про автомобілі та іншу допомогу.

Даша Астаф'єва

У березні цього року Даша Астаф'єва разом із Kurgan & Agregat випустила україномовну версію свого відомого хіта "Машина". Але цього разу трек мав ще одну мету – зібрати 3 мільйони гривень для 46-ї окремої артилерійської бригади та інших потреб Сил оборони України.

А в травні Астаф'єва стала першою амбасадоркою проєкту "28 Амбасадорів" 28-ї окремої механізованої бригади. Проєкт передбачає спільні збори, аукціони та інші ініціативи на підтримку військових.

А як щодо світових зірок?

Україна має прихильників далеко за межами шоу-бізнесу, і деякі світові знаменитості у 2026 році продовжують цілком конкретно підтримувати українців.

Шон Пенн



Шон Пенн / Фото getty images



Американський актор Шон Пенн 19 березня 2026 року відвідав військових 3-ї бригади оперативного призначення НГУ "Спартан". Він поспілкувався з бійцями, подякував їм за службу та висловив підтримку українським військовим.

Зірковий статус у цьому випадку працює не як привід для чергового селфі, а як спосіб привернути увагу до тих, хто щодня захищає Україну.

Лієв Шрайбер і Кетрін Винник



Лієв Шрайбер і Кетрін Винник / Фото Колаж 24 Каналу



У серпні 2026 року до Києва приїхали амбасадори UNITED24 Лієв Шрайбер та Кетрін Винник. Вони взяли участь у саміті фандрейзингової платформи та зустрілися з Володимиром Зеленським.

Їхня допомога – насамперед у тому, щоб говорити про Україну на міжнародній аудиторії та залучати людей до підтримки. І це теж робота: коли твоє ім’я знають мільйони, ним можна користуватися не лише для реклами парфумів.

Причому Шрайбер за постійну підтримку України у серпні отримав орден "За заслуги" I ступеня, а Винник – орден княгині Ольги III ступеня.

Хосе Андрес



Володимир Зеленський та Хосе Андрес / Фото соцмережі Хосе Андрес

Американсько-іспанський шеф-кухар і засновник World Central Kitchen Хосе Андрес також приїхав до Києва у серпні 2026 року як амбасадор UNITED24.

Його діяльність – це передусім гуманітарна допомога цивільним. За словами президента України, World Central Kitchen надала українцям, які постраждали від війни, величезний обсяг продовольчої підтримки.

Іноді благодійність виглядає не як червоний хідник і красивий благодійний вечір, а значно простіше – як гаряча їжа для людини, яка пережила чергову атаку.