По этому поводу 24 Канал подготовил подборку украинских и мировых звезд, которые превращают свою популярность в реальную помощь Украине.

Ирина Федишин







Ирина Федишин / Скриншот из видео



14 июля 2026 года стало известно, что певица вместе с командой передала военным очередные 9 автомобилей, а также генераторы, Starlink и медицинское оборудование. Общее количество автомобилей, приобретенных ее командой для военных, достигло 460.

Помощь удалось собрать благодаря благотворительным концертам. То есть билет на концерт в данном случае – это не только шанс услышать "Малесенькі долонькі", но и небольшой вклад в очень конкретную помощь фронту.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко



Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото из соцсетей



В начале лета Арсен Мирзоян рассказал о волонтерской деятельности вместе со своей женой Тоней Матвиенко. По его словам, супруги ежемесячно направляют на нужды ВСУ около миллиона гривен.

Их концерты стали одним из способов регулярно удовлетворять потребности военных – в частности, речь идет об автомобилях и другой помощи.

Даша Астафьева

В марте этого года Даша Астафьева вместе с Kurgan & Agregat выпустила украиноязычную версию своего известного хита "Машина". Но на этот раз у трека была еще одна цель – собрать 3 миллиона гривен для 46-й отдельной артиллерийской бригады и других нужд Сил обороны Украины.

А в мае Астафьева стала первой амбассадоршей проекта "28 амбассадоров" 28-й отдельной механизированной бригады. Проект предусматривает совместные сборы, аукционы и другие инициативы в поддержку военных.

А что насчет мировых звезд?

У Украины есть сторонники далеко за пределами шоу-бизнеса, и некоторые мировые знаменитости в 2026 году продолжают вполне конкретно поддерживать украинцев.

Шон Пенн



Шон Пенн / Фото getty images



Американский актер Шон Пенн 19 марта 2026 года посетил военных 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан". Он пообщался с бойцами, поблагодарил их за службу и выразил поддержку украинским военным.

Звездный статус в данном случае служит не поводом для очередного селфи, а способом привлечь внимание к тем, кто ежедневно защищает Украину.

Лиев Шрайбер и Кэтрин Винник



Лиев Шрайбер и Катрин Винник / Фотоколлаж 24 Канала



В августе 2026 года в Киев приехали послы UNITED24 Лиев Шрайбер и Кэтрин Винник. Они приняли участие в саммите фандрайзинговой платформы и встретились с Владимиром Зеленским.

Их помощь заключается, прежде всего, в том, чтобы рассказывать об Украине международной аудитории и привлекать людей к оказанию поддержки. И это тоже работа: когда твое имя знают миллионы, им можно пользоваться не только для рекламы духов.

Причем Шрайбер за постоянную поддержку Украины в августе получил орден "За заслуги" I степени, а Винник – орден княгини Ольги III степени.

Хосе Андрес



Владимир Зеленский и Хосе Андрес / Фото из соцсети Хосе Андреса

Американо-испанский шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес также приехал в Киев в августе 2026 года в качестве посла UNITED24.

Его деятельность – это прежде всего гуманитарная помощь гражданскому населению. По словам президента Украины, World Central Kitchen оказала украинцам, пострадавшим от войны, огромную продовольственную поддержку.

Иногда благотворительность выглядит не как красная ковровая дорожка и красивый благотворительный вечер, а гораздо проще – как горячая еда для человека, пережившего очередную атаку.